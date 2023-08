Brooks Instrument unterstützt Biotech-Initiative

Brooks Instrumen ist dem Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) beigetreten und wird aktiv am BioFabUSA-Programm der Organisation teilnehmen.

ARMI ist eine mitgliederbasierte, gemeinnützige Institution, deren Aufgabe es ist, die Bioökonomie in den Vereinigten Staaten zu fördern. Mit seinen Programmen will ARMI nicht nur die Bioproduktion, sondern auch das Gesundheitswesen positiv beeinflussen. Innerhalb von ARMI konzentriert sich das BioFabUSA-Programm auf die Entwicklung eines äußerst vielfältigen, wettbewerbsfähigen, leistungsfähigen und innovativen Ökosystems für die Züchtung von Zellen, Gewebe und Organen in den USA.

Brooks Instrument steuert seine fortschrittlichen Technologien zur Messung und Steuerung von Flüssigkeiten bei, die in biowissenschaftlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Brooks Instrument beteiligt sich am ARMI BioFabUSA-Programm, um Hersteller von Biotech-Anlagen mit Fachwissen, Produktkenntnissen und viel Erfahrung in der Durchflussregelung kritischer Prozessmaterialien und Gase zu unterstützen. So soll die Ausbeute bei der Gewebezucht maximiert werden.

Die öffentlich-private Partnerschaft BioFabUSA hat bereits über 170 Mitglieder aus Industrie, Wissenschaft, Regierung und gemeinnützigen Organisationen. Durch dieses Programm verwandeln die Mitglieder die Forschung in den Bereichen Tissue Engineering und regenerative Medizin in anwendbare Industrieprozesse, die Menschen in Not zukünftig mit Geweben und Organen versorgen könnte.