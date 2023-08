Clinisys erwirbt Promium

Die Übernahme von Promium durch Clinisys erweitert das Angebot von Clinisys um ein zusätzliches Maß an Branchenkenntnis, Wissen und bewährter Technologie und ist ein weiterer Schritt zur Verwirklichung der Vision von Clinisys, als globaler Anbieter von intelligenten diagnostischen Informatiklösungen und Fachwissen, die das moderne Labor in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, öffentliche Gesundheit und Sicherheit neu definieren, für gesündere und sicherere Gemeinschaften zu sorgen.

"Promium ist eine hervorragende Ergänzung zu Clinisys. Promium teilt unsere tiefe Überzeugung, dass die Zukunft einer verbesserten öffentlichen Gesundheit darin liegt, die höchste Sicherheit in den Lebensmitteln, die wir essen, im Wasser, das wir trinken, und in den Umgebungen, in denen wir leben, zu gewährleisten", sagte Michael Simpson, CEO von Clinisys, und fügte hinzu: "Mit Promium erweitern wir unser Wissen und unsere Kunden in den Bereichen Umwelt, Wasserqualität und Abwasserlabore. "Mit Promium sind wir nun in der Lage, die Labore für angewandte Wissenschaften dabei zu unterstützen, die sichersten und effizientesten Lösungen anzubieten."