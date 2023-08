Papierbasiertes Gerät zur schnellen Diagnose von Lungenkrankheiten entwickelt

Ein Gerät, das Mikrofluidik auf Papier, elektrochemische Transduktion und Immunoassays auf magnetischen Nanopartikeln kombiniert, ist in der Lage, Biomarker für Entzündungen in Sputumproben nachzuweisen, was für die einfache und schnelle Diagnose von Lungenkrankheiten nützlich ist. Die Forschung wird vom Institut für Mikroelektronik des CSIC in Barcelona (IMB-CNM-CSIC) koordiniert, und die Ergebnisse wurden in ACS Sensors veröffentlicht.