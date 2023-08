Long-COVID – alles eine Frage der Gene?

Endlich können die meisten von uns wieder ohne Corona-Angst den Sommer genießen. Die Ruhe scheint allerdings trügerisch, glaubt man einem aktuellen Statement der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Auswirkungen von Long-COVID, also Krankheitszeichen noch sehr lange nach der akuten Phase der Corona-Infektion, lassen die Alarmglocken klingen. Fast 36 Millionen Menschen europaweit waren in den drei Pandemie-jahren von Long-COVID betroffen und haben oder hatten daher mit den Spätfolgen einer COVID-19 Infektion zu kämpfen. Hans Kluge, Regionaldirektor der WHO geht sogar davon aus, dass wir uns niemals wirklich von der Pandemie erholen werden, solange nicht umfassende Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten für Long-COVID zur Verfügung stehen. Entsprechend warnt die WHO eindringlich vor einem blinden Fleck in unserem Wissen in Bezug auf Long-COVID. Dieser blinde Fleck könnte nun ein bisschen kleiner geworden sein. Eine Studie an mehreren tausend Menschen ergibt Hinweise darauf, dass Varianten eines Gens mit dem Namen FOXP4 mit einem erhöhten Long-COVID Risiko verknüpft sein könnten.