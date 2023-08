Hamburger Familienunternehmen KRÜSS führt die 4-Tage-Woche ein

Unter dem Motto „Reduziert auf das Maximum: die KRÜSS 4-Tage-Woche“ haben alle KRÜSS Vollzeit-Mitarbeiter:innen am Hauptsitz in Hamburg die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit auf 36 Stunden zu reduzieren und diese an 4 Tagen in der Woche abzuleisten.

Als Technologieführer lebt KRÜSS Innovation. Nun geht das Hamburger Traditionsunternehmen auch im Hinblick Arbeitszeitmodelle einen Schritt voraus und hat sein umfangreiches Paket an Angestelltenvorteilen um ein besonders fortschrittliches Angebot erweitert – eine reduzierte Wochenarbeitszeit bei gleichem Gehalt und so die Möglichkeit, die Arbeitswoche auf vier Tage zu verkürzen.

Die Neuerung bietet bestehenden Mitarbeiter:innen viele Vorteile und soll gleichzeitig dabei helfen, neue zu rekrutieren und so wettbewerbsfähig zu bleiben.

4-Tage-Woche – Arbeitsmodell der Zukunft Die 4-Tage-Woche wird bereits seit einiger Zeit als alternatives Arbeitszeitmodell zur klassischen 40-Stunden-Woche von Politik und Medien diskutiert. Die Lebens- und Familienmodelle werden vielfältiger und fordern daher flexiblere und lebensfreundlichere Arbeitskonzepte die mehr Zeit für Familie, Pflege, eigene Projekte, Hobbys, Weiterbildung und Ehrenamt bieten. Ergänzend konnten Forscher:innen der University of Cambridge in einer Studie zur 4-Tage-Woche weitere zahlreiche Vorteile feststellen. So gingen die Burnout- und Stress-Symptome zurück, was zu weniger Krankheitstagen und Kündigungen führte. Auch die Produktivität schien nicht unter der reduzierten Arbeitszeit zu leiden – der Gesamtumsatz der an dem Experiment beteiligten Unternehmen stieg sogar geringfügig um 1,4 Prozent.

Gestaltung der 4-Tage-Woche bei KRÜSS Ab dem 1. Juli können KRÜSS Mitarbeiter:innen nun ihre Arbeitszeit von 40 Stunden auf 36 Stunden pro Woche bei gleichbleibendem Gehalt reduzieren. Die 36 Stunden können sowohl an vier als auch an fünf Tagen geleistet werden. Bei Wahl der 4-Tage-Woche gewinnen Mitarbeiter:innen so 46 zusätzlich freie Tage im Jahr. Neuen Mitarbeiter:innen werden nur noch Arbeitsverträge mit maximal 36 Wochenstunden angeboten.