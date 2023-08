Flexibles Pipettiersystem für den Hochdurchsatz - CyBio Well vario

Der CyBio Well vario ist eine Pipettierplattform, die eine hohe Präzision und Flexibilität bietet. Er kann mit verschiedenen Pipettierköpfen und einem großen Volumenspektrum Ihre Pipettieranforderungen erfüllen. Der CyBio Well vario ist mit einer Vielzahl von Zubehörteilen ausgestattet und passt sich jeder Screening-Umgebung an.

Dank der Air-Displacement-Technologie bietet er eine durchgängig hohe Präzision von 100 nl bis 250 µl und ermöglicht zuverlässiges Pipettieren im Nanoliter-Bereich. Durch seine integrierbaren Plattenlager eignet der CyBio Well vario sich ideal für Hochdurchsatzanwendungen. Dank seiner austauschbaren Pipettierköpfe ist das Bedienen unterschiedlicher Plattenformate einfacher und schneller Wechsel möglich, ohne dass zeitaufwendige Konfigurationsschritte notwendig sind.

Die CyBio Composer Software ermöglicht das einfache Erstellen von Applikationen durch umfassende Softwarefunktionen. Der CyBio Well vario setzt neue Maßstäbe für das automatisierte Simultanpipettieren und kann jederzeit anwendungsspezifisch adaptiert werden.