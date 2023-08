Ein-Aus-Schalter für Enzyme

Forschende der TU Graz haben nun die Funktion eines sehr effizienten Fotorezeptors entschlüsselt und ihre Ergebnisse in der Fachpublikation Science Advances veröffentlicht. Sie untersuchten ein Diguanylat-Zyklase-Protein, das in vielen Bakterien vorkommt und durch seine enzymatische Funktion die Produktion eines zentralen Botenstoffs regelt, der die Lebensweise von Bakterien steuert. Bei Dunkelheit ist dieses Protein fast vollständig inaktiv. Sobald es aber blauen Anteilen des Tageslichtes ausgesetzt wird, steigt seine enzymatische Aktivität sprunghaft an. „Die enzymatische Aktivität des Proteins ist bei Belichtung rund 10.000-Mal höher als bei Dunkelheit“, sagt Andreas Winkler, Leiter der Arbeitsgruppe Photobiochemistry am Institut für Biochemie der TU Graz. Bei den meisten Lichtrezeptoren liegt die Steigerung etwa bei einem Faktor von 5 bis 50, was eher graduelle Änderungen der Proteinaktivität zur Folge hat. „Das von uns charakterisierte Protein reagiert hingegen sehr stark und gleicht dadurch tatsächlich einem Ein-Aus-Schalter“, sagt Winkler. Solch ein effizienter Proteinschalter könnte zukünftig bei der Weiterentwicklung und Optimierung optogenetischer Werkzeuge genutzt werden.

Potenzielle Anwendung in der Medizin

„Ich bin begeistert, dass unsere Forschung wertvolle Erkenntnisse über die Funktionsweise dieses spannenden Proteins geliefert hat", sagt Uršula Vide, die Erstautorin der Studie und Doktorandin am Institut für Biochemie an der TU Graz. „Das Verständnis des Aktivierungsmechanismus dieses lichtaktivierten Enzymschalters eröffnet Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Disziplinen." Ein potenzieller Einsatzbereich sind optogenetische Behandlungsmethoden in der Medizin: Medikamente, die an einen lichtregulierten Proteinschalter gekoppelt wären, könnten zeitlich exakt und nur in einem eng begrenzten Bereich des Körpers wirksam werden. Nebenwirkungen ließen sich so reduzieren. Auch zellbiologische Forschung würde von einem lichtinduzierten Proteinschalter profitieren: Veränderungen auf molekularer Ebene könnten gezielt ausgelöst und so besser analysiert werden. „Von solchen praktischen Anwendungen dieses spezifischen Schalters sind wir aber noch sehr weit entfernt“, sagt Winkler. Die Forschungsarbeit seines Teams liefere dafür aber wichtige grundlegende Erkenntnisse.