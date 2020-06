Alexandra Knauer als Vorbild-Unternehmerin ausgezeichnet

Alexandra Knauer, Geschäftsführerin und Inhaberin des Berliner Labormessgeräteherstellers KNAUER ist als Vorbild-Unternehmerin für die Initiative „Frauen unternehmen“ von einer Jury ausgezeichnet worden. Frau Knauer erhielt eine von Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier unterzeichnete Urkunde.

Die Initiative „Frauen unternehmen“ wurde 2014 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ins Leben gerufen, um mehr Frauen zu ermutigen, den beruflichen Schritt in die Selbständigkeit zu gehen.

Frauen an der Spitze von Unternehmen sind auch heute immer noch in der Minderheit. Im Durchschnitt wird in Deutschland nur etwa jedes dritte Unternehmen von einer Frau geleitet – in techniknahen Branchen liegt die Zahl noch deutlich darunter.

Aus Sicht der Initiative „Frauen unternehmen“ fehlt es Frauen vor allem an sichtbaren Vorbildern. Frauen in einer Führungsrolle nicht als Ausnahme wahrzunehmen und persönlich kennenzulernen ist daher ebenso wichtig wie die Weitergabe von Erfahrungen und das Abbauen von Bedenken.

Alexandra Knauer gehört nun zu den bundesweit etwa 200 erfahrenen Unternehmerinnen, die ehrenamtlich für die Initiative über ihr Arbeitsleben, ihre Motivation und die Herausforderungen, ein Unternehmen zu leiten, berichten. Dies findet im Rahmen von Veranstaltungen oder Besuchen statt, die sich bevorzugt aber nicht ausschließlich an junge Frauen in der Ausbildungsphase richten.

Die Berliner Unternehmerin, die das Unternehmen KNAUER vor 20 Jahren von ihren Eltern übernommen hat, führte es über die Jahre sehr erfolgreich, so dass der Betrieb in einem von großen internationalen Mitbewerbern dominierten Markt bis heute ein Wachstum auf fast die doppelte Größe verzeichnen konnte.

„Ich freue mich sehr, dass ich von der Jury ausgewählt wurde. Ich werde meine Erfahrungen gerne auch im Rahmen der „Frauen unternehmen“-Veranstaltungen weitergeben und hoffe, dass uns die Corona-Krise darin nicht mehr lange einschränken wird. Ich kann mir auch digitale Formate vorstellen, mit denen wir als Firma auch gute Erfahrungen machen.“, so die frisch ernannte Vorbild-Unternehmerin.

Alexandra Knauer engagiert sich schon seit vielen Jahren für die Förderung von Frauen in typischen Männerberufen, in Führungsrollen und als Unternehmerinnen, so beispielsweise im bezirklichen Unternehmerinnen-Netzwerk „Connecting Women“ in Berlin. Auch die regelmäßige Ausrichtung des jährlich stattfindenden „Girls‘ Day“ in ihrer Firma gehört für sie dazu, um jungen Mädchen früh Einblicke in ihr Technologie-Unternehmen zu gewähren, in dem auch viele Frauen arbeiten.

Das Familienunternehmen KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH entwickelt seit fast 58 Jahren HighTech-Messgeräte für Forschung und Wissenschaft. Mit den Systemen für Chromatografie, genauer gesagt Flüssigkeitschromatografie (HPLC), werden z.B. Lebensmittel oder Umweltproben auf Inhaltsstoffe und Verunreinigungen untersucht aber auch Medikamente oder Impfstoffe. Die Geräte kommen auch in der SARS-CoV-2 Forschung zum Einsatz.

Alexandra Knauer legt großen Wert auf unternehmerische Verantwortung sowohl gegenüber den Beschäftigten als auch gegenüber Umwelt und Gesellschaft. Das Thema „Corporate Social Responsibility“ wird in ihrem Unternehmen daher seit vielen Jahren praktisch gelebt.