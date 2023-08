CordenPharma ist ein führender An­bieter für die Entwicklung und Her­stellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), Hilfsstoffen, Fertigarzneimitteln und Verpackungs­aktivitäten mit mehr als 2.600 Mitar­beitenden weltweit. Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Pharma- und Biotech-Unternehmen bei der Herstellung von Medikamenten mit dem vorrangigen Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern.





Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

CHEMIELABORANTEN (M/W/D) FÜR DIE QUALITÄTS­KONTROLLE GMP

Aufgaben

Durchführung von Prüfungen nach festgelegten Methoden an Rohstoffen und Wirkstoffen innerhalb der Qualitätskontrolle

Etablierung und Validierung neuer Methoden in der Qualitätskontrolle

Durchführung von HPLC und GC-Analysen

Abwechslungsreiche Tätigkeiten gemäß GMP

Qualifizierung und Validierung von neuem Equipment

GMP-gerechte Auswertung und Dokumentation der Arbeiten

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Chemielaboranten oder vergleichbare Berufsausbildung

Mindestens zwei Jahre Berufs­erfahrung im Bereich Analytik / Qualitätskontrolle, idealerweise im pharmazeutischen Umfeld

Praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Chromatographie insbesondere HPLC/UPLC

Selbstständig-zielgerichtete Arbeits­weise, praktische Umsetzungsorien­tierung und Verantwortungs­bewusst­sein sowie Flexibilität; hohe Team­orien­tierung und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

Erfahrung im GMP-Umfeld wünschenswert

Erfahrung im Umgang mit Chromeleon und LIMS wünschenswert

Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Unternehmen

Unser Netzwerk in Europa und den USA bietet flexible und spezialisierte Lö­sun­gen auf fünf Technologieplattformen: Peptides, Lipids & Carbohydrates, Injectable, Highly Potent & Oncology; and Small Molecules. Wir sind bestrebt in all diesen Bereichen höchste Qualität zum Wohl der Patienten zu liefern.



