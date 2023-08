Chemiker (m/w/d) Schwerpunkt Forschung und Entwicklung industrieller Reiniger für Metalloberflächen

EXCOR ist ein deutsch-amerikanisches Joint-Venture, das sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von temporären Korrosionsschutz-Produkten und -Systemen beschäftigt. Unsere Kunden kommen aus der metallverarbeitenden Industrie, vornehmlich der Automobilindustrie. Wir liefern an Unternehmen in Europa, Mexiko und Südafrika sowie an unsere weltweiten Joint-Venture-Schwesterunternehmen.

Aufgaben

Durchführung von Analysen und Tests zur Gewährleistung von Wirksamkeit und Sicherheit von Anwendungen

Dokumentationen zu den Messergebnissen und Untersuchungen (inklusive Bewertung, Interpretation und Präsentation)

Unterstützung des Vertriebs in allen entwicklungs- und anwendungstechnischen Fragestellungen

Dienstreisen – Technischer Kundensupport und Prozessaufnahme beim Kunden vor Ort

Identifikation neuer Technologien und Trends in der Reinigungsbranche sowie deren Bewertung im Vergleich zu den eigenen Produkten

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Chemie bzw. eine Ausbildung als Chemietechniker oder vergleichbare Quali­fikationen (z. B. im Bereich Werk­stoff­wissen­schaften oder Metallurgie)

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Produktentwicklung inklusive der Durchführung von Labor­unter­suchungen, idealerweise mit Schwerpunkt der Weiterentwicklung von Reinigungsmitteln oder verwandten Produkten

Kenntnisse der physikalischen Eigenschaften von Metalloberflächen

Erfahrung im Bereich Reiniger, idealerweise für industrielle Reinigungsprozesse

Anwenderkenntnisse in MS Office und CRM-Tools

Fließende Deutschkenntnisse, Englisch­kenntnisse sind wünschenswert

Unternehmen

