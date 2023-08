Wir suchen für unser Global Headquarters in Neuss zur Verstärkung unserer Abteilung „Produktsicherheit“ zum nächstmöglichen Termin einen

Manager Produktsicherheit (m/w/d)

(Chemotechniker (m/w/d), Chemie-Ingenieur (m/w/d), Chemiker (m/w/d) o. ä.)

Aufgaben

Gefahrstoffklassifizierung und -kennzeichnung von Stoffen und Gemischen für verschiedene GHS-Regionen weltweit

Einstufung von Stoffen und Gemischen nach internationalen Gefahrgutvorschriften

Erstellung, Prüfung und Freigabe von Sicherheitsdatenblättern unter Verwendung des SAP-EH&S-Moduls

Durchführung von Produkt- und Stoffmeldungen weltweit

Prüfung von Produkten im Hinblick auf spezifische Anforderungen unserer Kunden (m/w/d)

Bearbeitung von Kundenanfragen (weltweit) rund um die Themen Sicherheitsdatenblätter, GHS und Gefahrguteinstufung

Inhaltliche Pflege und Überprüfung der gefahrstoff- und gefahrgutrelevanten Daten zu unseren Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten in SAP-EH&S

Anforderungen

Sie haben einen naturwissenschaftsnahen Abschluss z. B. als Chemotechniker (m/w/d), Chemie-Ingenieur (m/w/d), Chemiker (m/w/d) und verfügen über fundierte chemische und ggf. auch toxikologische Stoffkenntnisse

Sie besitzen Fachkenntnisse in den Themenfeldern internationales Gefahrstoffrecht und Gefahrgutvorschriften

Die praktische Anwendung dieser Rechtsgebiete und Vorschriften ist Ihnen aus Ihrer bisherigen beruflichen Praxis vertraut

Sie bringen gute Englischkenntnisse mit und haben Freude an der intensiven Arbeit mit komplexen Datenbanken

Sie verfügen über eine analytische und strukturierte Arbeitsweise, arbeiten gerne im Team und sind bereit zur Übernahme von fachlicher Verantwortung

Sie verfügen über SAP-Kenntnisse, Erfahrungen im Modul SAP-EH&S sind ein Plu

Unternehmen

Der Genuss geschmackvoller Nahrungsmittel gehört zu einem erfolgreichen Tag dazu. Sind Sie begeistert von der Vielzahl an Aromen und deren Einsatzmöglichkeiten in der Lebensmittelindustrie? Wir auch! Wollen Sie mehr darüber erfahren, wie der Geschmack in unsere Lebensmittel kommt? Dann sind Sie bei Silesia genau richtig! Bei uns hat guter Geschmack eine lange Tradition und gleichzeitig eine sichere Zukunft. Seit über 110 Jahren ist es unsere Mission, Menschen mit qualitativ hochwertigen Aromen zu verwöhnen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Als geschätzter Partner beliefern wir nationale wie internationale Lebensmittel- und Getränkehersteller und gestalten aktiv die Trends von Morgen. Ein Team von über 900 Mitarbeitenden weltweit bildet die Basis für unseren Erfolg. Werden auch Sie ein Teil von Silesia und gestalten Sie die Welt des guten Geschmacks mit uns!



