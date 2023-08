Abteilungsleitung Sensorische Analytik und Technologien

Sie möchten ein motiviertes, interdisziplinäres Team führen und gemeinsam mit Partner*innen verschiedenster Branchen Technologien und Strategien zur Erfassung und Optimierung der sensorischen Eigenschaften von Produkten entwickeln? Dann kommen Sie zu uns!







Wir suchen Sie für unsere Abteilungsleitung.

Aufgaben

Sie gestalten die Zukunft durch die aktive thematische Weiterentwicklung und die inhaltliche Ausrichtung der Abteilung

Dabei führen und entwickeln Sie Ihr Team fachlich sowie personell und setzen die Abteilungsziele sowie die individuell mit den Mitarbeitenden entwickelten Zielvereinbarungen um. Insbesondere unterstützen Sie die Gruppenleitenden bei der Entwicklung und Ausgestaltung ihrer Strategien.

Darüber hinaus vernetzen Sie sich mit Stakeholdern unterschiedlicher Branchen und bauen stabile wissen­schaftliche Partnerschaften auf. Gemeinsam mit der Institutsleitung stärken Sie im Rahmen der Instituts­strategie die bereits bestehenden Partnerschaften mit Hochschulen und Universitäten

Kompetent übernehmen Sie Budget- und Akquisitionsverantwortung für die Abteilung und managen die Umsetzung der Verwertungsprozesse.

Über Ihre Abteilung berichten Sie der Institutsleitung und gestalten in enger Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungsleiter*innen die zukünftige strategische Ausrichtung des Institutes mit.

Anforderungen

Ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder technisches Hochschulstudium, vorzugsweise in Chemie, Lebensmittelchemie, Physik, Messtechnik oder einer vergleichbaren Disziplin und eine abgeschlossene Promotion

Fundierte Kenntnisse in analytischer Chemie und den Anwendungsfeldern der menschlichen Wahrnehmung und relevanten Sensortechnologien.

Erfahrung im Leiten wissenschaftlicher Teams sowie im Managen komplexer Entwicklungsprojekten, idealer­weise in verantwortlicher Position in der industriellen oder anwendungsnahen Forschung und Entwicklung.

Teamfähigkeit und Führungskompetenz

Sehr gutes Englisch

Die Begeisterung für technologische Trends, Offenheit für Neues, eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Teamplayer-Mentalität runden Ihr Profil ab.

Unternehmen

Abteilungsleitung Sensorische Analytik und Technologien



Wir vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV - mit Standorten in Freising und Dresden - sind führend in der Forschung und Entwicklung der Geschäftsfelder Lebensmittel, Verpackung, Produktent­wicklung, Verarbeitungsmaschinen sowie Recycling und Umwelt. In unserer täglichen Arbeit beschäftigen wir uns mit aktuellen Herausforderungen der von uns adressierten Branchen und treiben die Zukunftsthemen Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Sicherheit und Resilienz voran.







Die Forschungsabteilung "Sensorische Analytik und Technologien" ist ein interdisziplinäres Team aus Chemiker*innen, Technolog*innen, Physiker*innen und Psycholog*innen. Gemeinsam bewerten wir Lebensmittel, Rohwaren sowie Bedarfs- und Gebrauchsgegenstände hinsichtlich ihrer sensorischen Eigenschaften, insbesondere deren Geruch und Geschmack. Unter anderem werden Störgerüche und Fehlaromen aufgeklärt und unangenehme Materialgerüche auf molekularer Basis charakterisiert. In der Abteilung betreiben wir Forschung zur instrumentali­sierten Übersetzung und Digitalisierung menschlicher Sinneserfahrungen und entwickeln hierzu neue Technologien und Dienstleistungen. Mit Hochschulen und Universitäten unterhalten wir dabei enge Partnerschaften.