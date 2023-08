In Ihrer Rolle als Chemielaborant (m/w/d) im Bereich Oberflächentechnik mit Fokus auf Korrosionsschutz sind Sie verantwortlich für die Erprobung und Qualifizierung von neuen Produkten sowie das Erstellen von qualitativ hochwertigen Musterbearbeitungen für unsere Kunden.

Aufgaben

In Ihrer Rolle als Chemielaborant (m/w/d) im Bereich Oberflächentechnik mit Fokus auf Korrosionsschutz sind Sie verantwortlich für die Erprobung und Qualifizierung von neuen Produkten sowie das Erstellen von qualitativ hochwertigen Musterbearbeitungen für unsere Kunden.



Musterbearbeitung von internen und externen Kunden aus den Regionen inkl. Dokumentation

Pflege und Instandhaltung von Geräten und Anlagen im Einsatzbereich Global Product Team Corrosion Protection im Tech Center, Erarbeitung von Prüf- und Wartungsplänen

Optimierung und Modifikation bestehender Systeme

Erarbeitung und Dokumentation von Prozessparametern in Bezug auf Anlagentechnik und Produkte

Erstellung von Trainings- und ggf. Anlagendokumentationen

Einhaltung der Qualitätspolitik und -standards sowie aller Sicher-heitsvorschriften

Unterstützung der Funktion Entwicklung, insbesondere beim „up scale“ von Entwicklungsprodukten, in Langzeitversuchen und bei der Optimierung der Verfahrens- und Prozessparameter

Inbetriebnahme von Neuanlagen sowie Durchführung von Schulungen beim Kunden

Enge Zusammenarbeit mit dem regionalen technischen Außendienst und dem Kundenservice zur Problemlösung beim Kunden

Anforderungen

Abgeschlossene Ausbildung zum Chemielaboranten (m/w/d), Chemikanten (m/w/d), Oberflächenbeschichter (m/w/d), Lackierer (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation

Kenntnisse im Bereich Prozesstechnik und idealerweise Korrosionsschutz, sind wünschenswert

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sehr gute Kenntnisse in allen MS Office Anwendungen, insbeson-dere Excel und PowerPoint; SAP-Kenntnisse von Vorteil

Analytische und konzeptionelle Denkweise, gepaart mit Ergebnisorientierung sowie ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein

Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Gefahrstoffen

Unternehmen

Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Instruments, entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen. Diese Lösungen werden in einer Vielzahl von Endmärkten eingesetzt, darunter Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und Kommunikationsinfrastrukturen sowie in zahlreichen Industrie- und Verbraucheranwendungen, wie z.B. in der Automobilindustrie, im Schwermaschinenbau und bei Haushaltsgeräten.



Mit seiner etablierten Innovationskraft und seinem branchenführenden globalen TechCenter-Netzwerk bietet MKS mit seiner Marke Atotech bahnbrechende Lösungen - kombiniert mit einem beispiellosen Vor-Ort-Support für Kunden weltweit. Für weitere Informationen über Atotech besuchen Sie uns bitte unter atotech.com.