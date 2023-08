APPLICATION SPECIALIST – SCHWERPUNKT TEXTILER DIGITALDRUCK (M/W/D)

Wir stehen für Smart Chemistry with Character. Das bedeutet, wir über­nehmen Verantwortung für Technik, Mensch und Umwelt. Deshalb suchen wir Menschen mit Charakter, die Ihre Karriere aktiv und mit viel Handlungs­spielraum gestalten möchten.

Aufgaben

Bearbeitung von Kundenanfragen und -projekten im Bereich digitaler Textildruck (Inkjet) und spezielle textile Verfahren

Durchführung und Begleitung von Betriebsversuchen im In- und Ausland

Auf- und Ausbau strategischer Kundenbeziehungen

Aktive Sortimentsbearbeitung im Rahmen des Produktmanagements

Kunden-/Messebesuche im In- und Ausland zur technischen Verkaufsunterstützung der Beschichtungsprodukte und daraus abzuleitende Maßnahmen zur Verkaufsförderung; Dokumentation der Reisetätigkeit in Form von Reiseberichten

Beratung von Kunden, Außendienstmitarbeitern, Mitarbeitern von CHT-Gesellschaften sowie Mitarbeitern von Verkaufsvertretungen, aber ebenso den Vorgesetzten sowie angrenzende Abteilungen in anwendungstechnischen Fragestellungen

Koordination und Durchführung von Gesprächen und Schulungen mit Vertriebsmitarbeitern, Kunden, CHT-Gesellschaften und Vertretungen

Vorbereitung und Teilnahme an Business Development Meetings (BDM) mit CHT Landesgesellschaften

Anforderungen

abgeschlossener chemisch-technischer Hochschulabschluss oder naturwissenschaftliche Zusatzausbildung zum Chemotechniker bzw. vergleichbaren Techniker

Sie verfügen bereits über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Textildruck

Interesse und Bereitschaft, sich in den textilen Digitaldruckprozess sowie spezielle textile Verfahren einzuarbeiten

Sie sind kundenorientiert und haben Spaß daran, mit dem Kunden gemeinsam an Lösungen zu arbeiten

Vom Typus her sind Sie verlässlich, belastbar, offen, kommunikativ und teamfähig

Bereitschaft für ein- oder mehrtägige Reisen von ca. 20 % bis 35 % zur Durchführung von Labor- und Betriebsversuchen bei unseren Kunden im In- und Ausland

Gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie ein versierter Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen und im SAP MM-Modul

Unternehmen

Teamgeist, gelebte Werte und eine professionelle Einstellung machen uns zu einem erfolgreichen mittel­ständischen Spezial­chemieunter­nehmen mit welt­weit 26 Gesellscha­ften und insgesamt rund 2.400 Mit­arbeiterinnen und Mitar­beitern. Als Stiftungsunternehmen sind wir zudem dauerhaft unabhängig.