Seit mehr als 20 Jahren ist die Infineum – ein Joint Venture zwischen Shell und ExxonMobil – einer der Weltmarkt­führer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Additiven für Schmieröle und Diesel­kraft­stoffe. Als Unternehmen der Spezial­chemie mit starken Forschungs- und Ent­wick­lungs­kapazi­täten in mehr als 70 Ländern haben wir es uns zur Auf­gabe gemacht, durch innovative Chemie eine nach­haltige Zukunft zu schaffen. Wir liefern Produkte, die auf dem Weg zur Elektri­fizierung der Mobilität benötigt werden, und tragen gleichzeitig dazu bei, den Verbren­nungs­motor so sauber wie möglich zu machen. Außerdem nutzen wir unsere Fähigkeiten, um Nach­haltig­keits­vorteile für unzählige neue Märkte auf der ganzen Welt zu schaffen. Die Transfor­mation zu einer nachhaltigen Welt wird nur mit Ihnen gelingen!

Werden Sie ein Teil von uns!



Für unseren Standort im Kölner Norden suchen wir in Vollzeit ab sofort einen

Chemielaboranten (m/w/d)

Aufgaben

Als Chemielaborant (m/w/d) übernehmen Sie im Wesentlichen folgende Tätigkeiten:



Selbstständige Durchführung von petrochemischer Routine­analytik (Viskosität, Flamm­punkt, Dichte, Titration, Wasser­gehalt (Karl-Fischer)

Standardanalyse und Weiterentwicklung im Bereich der instrumentellen Analytik (HPLC, GC, IR)

Dokumentation von Zertifikaten und Analysen in Labor­management- (LIMS) und SAP-Datenbanken

Kalibrierung und Funktions­prüfungen von Analyse­geräten (statistische Qualitäts­kontrolle)

Pflege von Spezifikationen in SAP und LIMS

Organisation und Durchführung der Wartung von Analyse­geräten

Archivierung von Rückstellmustern, Herstellung von Modell­mischungen, Durchführung von Sonder­analysen

Projektarbeit im Rahmen analytischer Weiter­entwicklungen

Erstellung und Pflege von Standard Operation Procedures (SOP)

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Chemie- / Biologielaborant (m/w/d) oder Chemisch- / Biologisch-technischer Assistent (m/w/d)

Gute Kenntnisse chemischer Analytik­methoden (HPLC, GC, IR, AAS) und betrieblicher Abläufe

Idealerweise mehrjährige Berufs­erfahrung in der chemischen Industrie

Hohes Verantwortungs- und Sicherheits­bewusstsein, Leistungs­bereitschaft sowie Eigen­initiative

Vorteilhaft sind Kenntnisse im Umgang mit Labor­management-Software (bspw. Labware) und SAP

Vorteilhaft sind Kenntnisse der Qualitätskontrolle (ISO 9001) und des Arbeits- / Gesundheits­schutzes

Saubere und strukturierte Arbeitsweise sowie gute Organisations­fähigkeiten

Gute Kommunikationsfähigkeiten; Englisch­kenntnisse von Vorteil

Unternehmen

