Wir, die Madaus GmbH (a Viatris Company) in Troisdorf (Nähe Köln / Bonn) stellen mit über 350 Mit­arbei­ten­den Arznei­mittel sowie Phytopharmaka in unter­schied­lichsten Dar­rei­chungs­formen sowohl für den deutschen als auch inter­nationalen Markt her. Für unseren traditionsreichen, stetig wachsenden Produk­tions­standort suchen wir für unsere Abteilungen im Qualitäts­management neue Kollegen (m/w/d), die nach einer neuen, langfristigen Perspektive suchen als:

Chemielaborant (m/w/d) Pharmaindustrie

Aufgaben

In einer unserer modernen Labore der Qualitäts­kontrolle übernehmen Sie die selbst­ständige Analytik von ein­gehen­den Rohstoff-, Bulk- und Stabilitäts­proben oder Fertig­arzneimitteln

Selbstständige Durchführung von physikalischen / chemischen Laborprüfungen

Dokumentation der durch­geführten Prüfungen gemäß allgemeiner GMP-Vorgaben

Verantwortlich für die Pflege, Kalibrierung und Funktionsfähigkeit der zugewiesenen Anlagen und Geräte

Wir bieten weitere Einsatz­möglich­keiten in unserer Packmittel­prüfung / Musterzug oder in admini­stra­tiven Bereichen

Anforderungen

Abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborant (m/w/d), PTA (m/w/d), CTA (m/w/d), BTA (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation

Relevante Berufs­erfahrung sowie Kenntnisse in der pharma­zeu­tischen Analytik (Nasschemie, allge­meine instrumentelle Analytik, HPLC/UPLC oder GC) sowie der analytischen Methoden­validierung sind von Vorteil

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind wünschenswert

Sehr gewissenhafte, strukturierte und team­orientierte Arbeitsweise

Unternehmen

Bei VIATRIS sehen wir das Gesundheits­wesen nicht so, wie es ist, sondern so, wie es sein sollte. Wir handeln entschlossen, und unsere einzigartige Positionierung sorgt für Stabilität in einer Welt, in der sich die Bedarfe im Gesundheitswesen stets verändern. Viatris befähigt Menschen in allen Teilen der Welt, in jeder Lebensphase gesünder zu leben. Dies erreichen wir durch:



Zugang – Zugang zu hochwertigen, bewährten Arznei­mitteln und Impf­stoffen sowie auch neu entwickel­ten Biosimilars für Patienten in allen Lebens­umständen weltweit.

Führungsverantwortung – Verbesserung der Patienten­gesundheit durch zukunfts­gerichtete nachhaltige Unternehmens­führung und innovative Lösungen.

Partnerschaft – Optimaler Einsatz unserer Kompetenzen, um Menschen den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen.



Wir, die Madaus GmbH (a Viatris Company) in Troisdorf (Nähe Köln / Bonn) stellen mit über 350 Mit­arbei­ten­den Arznei­mittel sowie Phytopharmaka in unter­schied­lichsten Dar­rei­chungs­formen sowohl für den deutschen als auch inter­nationalen Markt her. Für unseren traditionsreichen, stetig wachsenden Produk­tions­standort suchen wir für unsere Abteilungen im Qualitäts­management neue Kollegen (m/w/d), die nach einer neuen, langfristigen Perspektive suchen als: