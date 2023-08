Chemiker oder Chemieingenieur (w/m/d)

Für unsere Abteilung Product Competence suchen wir einen engagierten Chemieingenieur oder Chemiker (w/m/d). In dieser Rolle fungieren Sie als „erster Kunde“ unserer innovativen Prüfgeräte, sind bereits in den Entwicklungsprozess neuer Geräte involviert und sind Ansprechpartner unserer Kunden bei Fragen zur Anwendung.

Aufgaben

Sie führen Anwendungstests mit unseren Geräten im Labor durch und bereiten die dafür erforderlichen Proben (insbesondere Mineralöl- und Kosmetikprodukte) vor.

Sie erstellen Applikationsberichte, Prüf­berichte, Dokumentationen und Statistiken in Deutsch und Englisch.

Sie betreuen unseren internationalen Ver­trieb bei Fragen in der Anwendung unserer Geräte und erarbeiten in Abstimmung mit dem Produktmanagement neue Einsatz­bereiche und Anwendungsmöglichkeiten.

Sie planen und führen die Validierung un­serer neu entwickelten Geräte in Zu­sam­men­arbeit mit Entwicklung und Produkt­management durch und erstellen die dazu­gehörigen statistischen Auswertungen und Prüfberichte.

Sie führen Produktschulungen und -beratungen durch (fallweise auch vor Ort bei unseren internationalen Kunden).

Sie arbeiten in nationalen und internatio­nalen Normengremien mit und nehmen an Ringversuchen teil.

Anforderungen

Sie haben ein Studium der Chemie oder Chemie­technik erfolgreich abgeschlossen (Master/Diplom) und können idealerweise eine mehrjährige einschlägige Berufs­erfah­rung vorweisen.

Sie arbeiten analytisch, strukturiert und selbst­ändig, besitzen ein hohes Qualitäts­be­wusstsein und ausgeprägte Team­fähigkeit.

Sie besitzen gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere MS Excel.

Deutsch und Englisch sprechen und schreiben Sie fließend.

Unternehmen

Die Anton Paar ProveTec GmbH entwickelt und produziert hochwertige Labor­geräte. Wir sind ein Team, in dem Menschen verschiedenster Fach­richtungen kollegial zusammenarbeiten, auch deshalb, weil hier am Stand­ort jeder jeden kennt. Als Teil der Anton Paar Gruppe mit weltweit über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir Entwicklungs­möglichkeiten in einem internationalen Umfeld.

