Aufgaben

In Ihrer Rolle als Master Data Coordinator - Chemie (m/w/d) sind Sie für die Entwicklung und Verwaltung unserer Rohstoff- und Produktstammdaten verantwortlich. In enger Zusammenarbeit mit den internen Abteilungen prüfen, pflegen und verteilen Sie Datenpakete und bilden damit die Grundlage für unsere operativen Kernprozesse. Sie werden Teil eines eingespielten Expertenteams mit Sitz in Berlin sein, das mit Kollegen global von Asien über Europa bis in die USA zusammenarbeitet.



Anlegen und Verwalten von Produktrezeptur- und Rohstoffstammdaten im Bereich der Chemie

Entwicklung von nachhaltigen Konzepten für die Materialdatenkonfiguration in Zusammenarbeit mit R&D, Business und Operations zur Ermöglichung und Steuerung der globalen Kernfunktionalitäten für Produktion, Supply Chain, Sicherheit und Qualitätskontrolle

Koordinierung und Verfolgung weltweiter Anfragen nach Materialstammdaten

Durchsetzung von Data-Governance-Regeln, Know-how-Schutz für Rohmaterialien/Produktkomponenten und deren kontinuierliche Optimierung

Digitalisierung der Produktionsprozesse (Manufacturing Execution System)

Regelmäßige Überprüfung und Optimierung aller Arbeitsabläufe im Arbeitsbereich - Erarbeitung von nachhaltigen Lösungen im Team

Anforderungen

Ihre Kompetenzen & Fähigkeiten



Abgeschlossenes Studium im Bereich Chemieingenieurwesen, Chemie oder vergleichbar

Gutes technisches und chemisches Verständnis sowie Affinität und Verständnis für digitale und betriebliche Prozesse

Gute Kenntnisse in der Datenverarbeitung (SAP)

Hohe Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt

Bereitschaft und Fähigkeit, sich in komplexe Aufgaben einzuarbeiten

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Zielorientierung, strukturiertes Vorgehen und die Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren

Deutsche Sprachkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, aber von Vorteil

Unternehmen

Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Instruments, entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen. Diese Lösungen werden in einer Vielzahl von Endmärkten eingesetzt, darunter Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und Kommunikationsinfrastrukturen sowie in zahlreichen Industrie- und Verbraucheranwendungen, wie z.B. in der Automobilindustrie, im Schwermaschinenbau und bei Haushaltsgeräten.



Mit seiner etablierten Innovationskraft und seinem branchenführenden globalen TechCenter-Netzwerk bietet MKS mit seiner Marke Atotech bahnbrechende Lösungen - kombiniert mit einem beispiellosen Vor-Ort-Support für Kunden weltweit. Für weitere Informationen über Atotech besuchen Sie uns bitte unter atotech.com.

MKS in Berlin stellt ein:

Master Data Coordinator - Chemie (m/w/d)

in Elternzeitvertretung - bis Januar 2025



Referenznummer: B_38/2023

In Ihrer Rolle als Master Data Coordinator - Chemie (m/w/d) sind Sie für die Entwicklung und Verwaltung unserer Rohstoff- und Produktstammdaten verantwortlich. In enger Zusammenarbeit mit den internen Abteilungen prüfen, pflegen und verteilen Sie Datenpakete und bilden damit die Grundlage für unsere operativen Kernprozesse. Sie werden Teil eines eingespielten Expertenteams mit Sitz in Berlin sein, das mit Kollegen global von Asien über Europa bis in die USA zusammenarbeitet.