Als Marktführer für homogene Metallkatalysatoren suchen wir für unseren Standort in Mannheim für unsere Business Unit Katalysatoren zum nächstmöglichen Beginn einen engagierten

STELLVERTRETENDEN VERTRIEBSLEITER KATALYSATOREN (M/W/D)



SIE GESTALTEN AKTIV UNSERE PRÄSENZ AM MARKT UND VERTREIBEN PROAKTIV UNSERE KATALYSATOREN UND PROZESSADDITIVE.

Aufgaben

Sie übernehmen eigenverantwortlich den Vertrieb unserer Katalysatoren und Prozessadditive für verschiedene Bereiche der chemischen Industrie wie z. B. Lack-, Farben-, Kleb- und Dichtstoff, Oleochemie sowie die Kunststoffverarbeitung

Nach der erfolgreichen Einarbeitung ist es dann das Ziel, Ihnen die stellvertretende Vertriebsleitung zu übertragen, denn Ihr Berichtsweg führt Sie direkt zu unserem Business-Unit-Leiter Katalysatoren

Das große Verantwortungsgebiet umfasst die selbständige Marktbearbeitung von Regionen in Europa und Asien

Ihre Tätigkeit beinhaltet dabei die Akquisition und strategische Entwicklung neuer Kunden sowie die Betreuung von Bestandskunden und die weltweite Betreuung von Key-Account-Kunden

Sie sind Ansprechpartner und unser direkter Kontakt zu nationalen und internationalen Kunden

Sie halten engen Kontakt zu den Entwicklungs-, Produktions- und Servicebereichen, um Ihre Projekte zielgerichtet voranzutreiben

Sie entwickeln ein tiefes Verständnis für unsere Produkte, Verfahren und Anwendungen und sind für unsere Kunden wichtiger Ansprechpartner auch in technischen Fragen

Sie übernehmen die Verantwortung für die Durchführung von Marketingaktionen und Messebesuchen, die Sie zusammen mit dem Vertriebsinnendienst planen und gestalten

Anforderungen

Ein abgeschlossenes chemisch / technisch orientiertes Studium

Fundierte Berufserfahrung im Bereich Marketing und Vertrieb

Sie haben als Vertriebsprofi mit chemischem Studium tiefes kaufmännisches Verständnis und Erfahrung mit dem Umgang mit CRM- und ERP-Systemen gesammelt

Erfahrung im technischen Vertrieb, vor allem im Bereich CASE-Anwendungen

Erfahrung im Bereich Katalysatoren von Vorteil

Reisebereitschaft (ca. 50 % Reisetätigkeit)

Kommunikationsstärke

Eine hohe Kundenorientierung und selbständige Arbeitsweise

Hohes Engagement und Teamfähigkeit

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unternehmen

Die mittelständische TIB Chemicals AG ist ein international tätiger Anbieter von maßgeschneiderten chemischen Lösungen. Angesiedelt in einer der lebenswertesten Regionen Deutschlands, bieten wir unseren Mitarbeitern seit über 150 Jahren eine gesunde und stabile Heimat. An dem dafür notwendigen ständigen Wandel und Wachstumskurs arbeiten heute rund 480 Mitarbeiter mit.



