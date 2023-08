Die Laborarztpraxis ist ein seit vielen Jahren stetig wachsendes medizi­nisches Labor. Wir suchen daher zur Ergänzung unseres Teams weitere Unter­stützung:

Chemisch-Technische Assistenten, Biologisch-Technische Assistenten, Medizinisch-Technische Laboratoriumsassistenten (w/m/d) Voll- oder Teilzeit

Aufgaben

Selbständiges Arbeiten in den Bereichen HPLC/LCMS bzw. Klinische Chemie, Immunologie, Infektions­serologie, Allergo­logie

Methodenkalibrierung

Technische Validierung der Mess­werte

Arbeitsplatzbezogenes Qualitäts­management gemäß dem Akkredi­tierungs­standard

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossene Aus­bildung als CTA, BTA, MTLA oder ver­gleich­bare Ausbildung

idealerweise Erfahrung in den genannten Arbeits­bereichen und ‑techniken

Fähigkeit, konzentriert und lösungs­orientiert zu arbeiten

Bereitschaft zur Teilnahme an Früh- und Spät­diensten

Freude an der Arbeit im Team und hohe soziale Kompetenz

Unternehmen

Als eines der führenden medizinischen Labore im Rhein-Main-Gebiet arbeiten wir eng mit nieder­gelassenen Ärzten zusammen. Kompetente Analysen und exakte Ergebnisse erreichen wir mit fortschrit­tlichen Techno­logien und einem bestens motivierten und erfahrenen Team.