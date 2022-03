Lacklaborant / Chemielaborant (m/w/d)

Die ELANTAS Europe GmbH am Standort Hamburg steht für Innovationskraft bei Isolierstoffen für die Elektroindustrie und sorgt dafür, dass Strom sicher fließt. ELANTAS-Isolierstoffe sorgen in Elektromotoren, Autos, Windkrafträdern, Computern und vielen anderen Geräten für reibungslose und verlustarme Funktion.

Aufgaben

Ihre Aufgabenstruktur



Unterstützung bei der Entwicklung und Optimierung von Lackformulierungen

Vorbereitung und Durchführung von chemischen Versuchen

Herstellung von (Synthese) von Basis-Harzen im Labormaßstab

Protokollierung von Versuchsergebnissen

Durchführung von chemisch-physikalischen Analysen (z. B. Viskositätsmessungen)

Anforderungen

Ihre Erfolgsformel



Abgeschlossene Ausbildung als Lacklaborant/in oder Laborant/in mit mindestens 2 Jahren Berufserfahrung

Erfahrung in der chemischen Synthese, idealerweise mit Polymeren sowie Polyestern

Erfahrung in der Formulierung und Prüfung von Farben und Lacken oder anderen Formulierungen

Wünschenswert: Sicherer Umgang mit SAP

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Gute PC-Anwenderkenntnisse, MS Office

Hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Stressresistenz, eigenständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise



Ihr Vorteilsspektrum



Kurze Informations- und Entscheidungswege

Umfangreiche Weiterbildungsangebote

Eine tarifliche 37,5-Stunden-Woche

Kantine und Obstlieferungen

Parkplatz

Eine überzeugende Vergütung mit guten Sozialleistungen und zusätzlicher Altersversorgung

Ein attraktiver Standort in der Elbmetropole Hamburg

Unternehmen

Die ALTANA Gruppe entwickelt und produziert hochwertige, innovative Produkte der Spezialchemie. Bei uns können Sie die Welt von morgen mitgestalten. Denn unsere vier Geschäftsbereiche BYK, ECKART, ELANTAS und ACTEGA setzen weltweit Maßstäbe in ihren Märkten. Mit innovativen Produkten ermöglichen wir schon heute Technologien der Zukunft, die das Leben einfacher, sicherer und komfortabler machen. Wir gehören mit einem Umsatz von 2,2 Mrd. Euro zu den innovativsten, wachstums- und ertragsstärksten Chemieunternehmen der Welt. Wir beschäftigen aktuell rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gute Ideen für die Welt von morgen mitbringen. Entdecken auch Sie bei uns das entscheidende Plus für Ihre Zukunft. Mit vielen Vorteilen für Sie.