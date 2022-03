Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Chemielaborant*in Bereich organische Analytik



in unserem Zentrallabor in Darmstadt.

Aufgaben

Ihre Aufgaben:

Zu Ihren Haupttätigkeiten gehört im Rahmen der Wasseranalytik die Bestimmung von organischen Spurenstoffen, wie Pestiziden, PCB und leichtflüchtigen Substanzen mit GC-MS/MS und weiteren Detektoren. Hierbei kommen Probenvorbereitungstechniken wie automatische Anreicherung (stir bar sorptive extraction) und Purge & Trap Technik zum Einsatz. Alle Bestim­mun­gen müssen gemäß den Kompetenzfestlegungen des Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 17025 durchgeführt werden.

Anforderungen

Ihr Profil:

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborant*in, Chemietechniker*in oder eine vergleichbare Qualifikation. Des Weiteren verfügen Sie über gute Kenntnisse der analytischen Chemie im Bereich Chromatographie, insbesondere GC-MS/MS, vorzugs­weise in der Wasseranalytik, sowie über Kenntnisse in MS-Office. Idealerweise haben Sie Erfahrungen im Umgang mit einem Laborinfomationsmanagementsystem (LIMS) sowie Kenntnisse im Bereich der Qualtitäts­anfor­derungen nach DIN EN/ISO IEC 17025. Grund­kenntnisse in Englisch sowie ein Führerschein der Klasse B sind erforderlich.







Sie zeichnen sich durch ausgeprägte Teamfähigkeit, ein freundliches Auftreten sowie dienstleistungs- und lösungsorientiertes Denken und Handeln aus. Ein hohes Maß an Flexibilität und Belastbarkeit sowie absolute Zuverlässigkeit runden Ihr Profil ab.







Ihre Vorteile bei uns:

Attraktive Entlohnung nach Tarifvertrag für Versorgungs­unternehmen (TV-V)

Eine Betriebliche Altersvorsorge

Ein angenehmes Arbeitsklima in einem familienfreundlichen Unternehmen

Flexible Arbeitszeitmodelle

Wertschätzender Umgang und regelmäßige Mitarbeitendengespräche

Ein weltoffenes Team (wir sind Mitglied in der Initiative „Charta der Vielfalt“)

Vielfältige Weiterbildungsangebote für Ihren Wissensdurst

Betriebliche Gesundheitsförderung

Unternehmen

DIE NEUE QUELLE IHRES BERUFLICHEN ERFOLGS: HESSENWASSER



Hessenwasser betreibt in der Region Rhein-Main 21 Wasserwerke und 192 Gewinnungsanlagen. Mit einem Trinkwasseraufkommen von über 100 Mio. m³, einem Speichervolumen von ca. 350.000 m³ und einem Leitungsnetz von rund 350 km Länge, gesteuert und überwacht mit einer modernen Leitzentrale, stellen wir die Verfügbarkeit von Trinkwasser für mehr als 2,4 Millionen Menschen und Unternehmen in der hiesigen Region sicher. Wann stoßen Sie zu uns? Es erwarten Sie abwechslungsreiche Projekte, die Sie gemeinsam mit engagierten Kolleg*innen vorantreiben. Neben einer fachgerechten Einarbeitung, einem leistungsorientierten Gehalt und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten können Sie sich auf das freuen, was für ein erfülltes Berufsleben unerlässlich ist: Kollegialität!



