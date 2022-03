Wir suchen Sie: Labormitarbeiter mit dem Schwerpunkt Mikrobiologie (m/w/div.) in Vollzeit zur Verstärkung unseres Teams am Standort 64665 Alsbach

Aufgaben

Ihre Aufgaben



Monitoring Reinräume

Mikrobiologische Wasseranalytik

Keimzahlbestimmungen (Bioburdensowie TAMC & TYMC-Bestimmung)

Endotoxingrenzprüfungen

Durchführung mikrobiologischer Eignungsprüfungen

Erstellung und Aktualisierung von Prüfanweisungen und Prüfprotokollen

Pflege und Aktualisierung des Hygienekatasters

Anforderungen

Ihr Profil



Abgeschlossene Berufsausbildung als Biologielaborant, Biologisch-Technischer-Assistent (m/w/div.) oder vergleichbare Qualifikation

Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bereich des Reinraummonitorings sowie der Mikrobiologie

Kenntnisse und Erfahrungen im GMP-Umfeld (wünschenswert)

Kenntnisse und Erfahrung in der Arzneimittelanalytik entsprechend Ph. Eur.

Erfahrung in der Entwicklung und Validierung von Prüfmethoden

Erfahrung in der Erstellung und Aktualisierung von Prüfanweisungen und Prüfprotokollen

Sinn für Ordnung, Sauberkeit und Hygiene

Sehr gute Deutschkenntnisse (Wort/Schrift)

Gute Englischkenntnisse (Wort/Schrift)

Sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket (besonders Excel und Outlook)

Erfahrung mit ERP-Systemen (wünschenswert)

Hohes Verantwortungs-und Qualitätsbewusstsein

Selbständige und strukturierte Arbeitsweise, Organisationstalent

Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität