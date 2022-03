Die Knauf Gips KG ist führend in der Entwicklung und Herstellung hoch­wertiger Komplett-System-Lösungen für den Innen­ausbau und die Fassaden­gestaltung.



An unserem Standort in Bollschweil (Raum Freiburg) haben wir innerhalb des Fachgebietes Qualitätssicherung zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende interessante Position zu besetzen:

Laborant / Baustoffprüfer / physikalisch-technischer Assistent (m/w/d)

Aufgaben

Herstellung von Prüfkörpern und Messung verschiedener physikalischer Parameter

Ergebnisdokumentation mithilfe von digitalen Systemen

verantwortliche Durchführung von technologischen / chemischen Wareneingangs- und Produktions­kontrollen

Durchführung von Qualitätsprüfungen und Bewertungen

Unterstützung bei der Beanstandungsbearbeitung

Anforderungen

Sie haben eine Ausbildung als Chemie- oder Physiklaborant (m/w/d), physikalisch-technischer Assistent (m/w/d) oder Baustoffprüfer (m/w/d) bzw. eine ähnliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und besitzen erste Berufserfahrung im Laborbereich.

PC-Kenntnisse (MS Word, MS Excel, E-Mail-Dienste), Teamfähigkeit, eine selbstständige Arbeitsweise und gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus.



Wir bieten Ihnen



offene und dynamische Unternehmenskultur

selbstständiges Arbeiten mit Gestaltungsspielraum

flexible Arbeitszeiten

Weiterbildung (Sprachkurse, Schulungen, Seminare etc.)

attraktive Angebote zur persönlichen Altersvorsorge

Unternehmen

Knauf ist eine inter­national tätige Unternehmens­gruppe der Baustoff­industrie in Familien­besitz. Mit rund 40.000 Mitarbeitern in über 300 Produktions­stätten weltweit erwirt­schaften wir einen Jahres­umsatz von ca. 12,5 Mrd. Euro. Die Basis für den Erfolg des Familien­unter­nehmens bilden die Werte Menschlich­keit, Partner­schaft, Engagement und Unter­nehmer­geist.



