Wir wachsen stetig weiter und suchen deshalb zum nächst­möglichen Zeit­punkt eine fachlich wie menschlich überzeugende Per­sönlichkeit für die Position "Einkäufer (m/w/d) Chemikalien".

Aufgaben

Ihre Aufgaben



Globale Beschaffung von Chemikalien unter Berücksichtigung von Qualitätsstandards, Lieferterminen und Kosten

Pflege bestehender und Aufbau neuer Lieferantenbeziehungen im In- und Ausland

Marktbeobachtung sowie Erschließung neuer Beschaffungsmärkte

Eigenständige Bearbeitung und Konsolidierung von Bestellungen

Abwicklung von Auftragsbestätigungen und Reklamationen

Durchführung von Verhandlungen und Preisanalysen

Dienstleistungstätigkeiten für die angrenzenden Abteilungen, insbesondere Vertrieb, Produktmanagement, Kontrolllabor und Fertigung

Lieferantenmanagement (Lieferantenbewertung, Qualitätssicherungsvereinbarungen)

Anforderungen

Ihre Qualifikation



Abgeschlossene Ausbildung im chemischen bzw. kaufmännischen Bereich oder ein kaufmännisches Studium, verbunden mit guten chemischen Kenntnissen

Versierter Umgang mit MS Office sowie ERP- bzw. SRM-Systemen

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten (in Deutsch und Englisch)

Mehrjährige Berufserfahrung im Einkauf; idealerweise in Chemie oder Pharma

Ein hohes Qualitäts- und Kostenbewusstsein

Eigenständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise



Wir bieten



Verantwortungsvolle Aufgabe mit Perspektiven in einem dynamischen Unternehmen

Flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und direktem Kontakt zum Vorgesetzten

Sympathisches Team mit Kolleg*innen auf Augenhöhe, sehr gutes und motivierendes Arbeitsklima

Ausgewogene Work-Life-Balance durch attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten, einer 38,5-Std.-Woche, 30 Urlaubstagen und Möglichkeiten für mobiles Arbeiten

Der Unternehmensstandort der Firma Carl Roth in Karlsruhe ist als zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs ein attraktiver Arbeitsplatz in naturnaher Umgebung

Weitere Leistungen, z. B. kostenlose Sportkurse, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und weitere finanzielle Anreize

Unternehmen

Wir sind ein erfolg­reiches mittel­ständisches Unter­nehmen des Spezial­ver­sand­handels.

Mit 300 Mit­arbeiterinnen und Mit­arbeitern beliefern wir Kunden im In- und Ausland mit Artikeln aus dem Spektrum Labor­bedarf und Che­mi­kalien.