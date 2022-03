REACH-Manager Regulatory Affairs (m/w/d)

Zur Ergänzung unseres Teams in Speyer suchen wir einen Mitar­beiter (m/w/d), der unsere Fach­abteilung Regulatory Affairs unter­stützt.

Aufgaben

Die Fachabteilung Regulatory Affairs gewähr­leistet die Regis­trierung sämtlicher Thor-Produkte welt­weit nach den jeweils gültigen Rechts­vor­schriften der einzelnen Länder sowie die Über­prüfung der Thor-Produkte auf Konformi­tät in Bezug auf Gesetze, Normen und Richt­linien.

Das ist Ihr Aufgaben­bereich:



Sicherstellung der REACH-Konformi­tät am Standort

Betreuung von REACH-Substanz­registrie­rungen und Aktuali­sierung von Stoff­dossiers

Unterstützung der Thor-Schwester­gesell­schaften bei REACH Registrierungs­aktivi­täten

Zuständigkeit für SIEF-Verhandlungen inkl. Daten- und Kosten­teilung sowie REACH-IT

Kommunikation mit der Euro­päischen Chemikalien­agentur (ECHA) und den zu­ständigen Behörden der EU-Mitglieds­staaten

Durchführung von Daten­recherchen zu den anzu­meldenden Substanzen

Mitarbeit in Gremien wie z. B. VCI AK REACH

Bearbeitung von Kundenan­fragen und Kunden­fragebögen

Kooperation mit anderen Fachbe­reichen inkl. Projekt­koordination

Unterstützung der Thor-Gruppe bei Registrierungs­aktivi­täten weltweit

Anforderungen

Das bringen Sie mit:



Sie haben ein abgeschlossenes natur­wissen­schaftliches Studium, vorzugs­weise im Bereich Lebens­mittel­chemie oder Chemie

Sie haben bereits chemikalien­recht­liche Kennt­nisse im Bereich REACH

Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englisch­kenntnisse

Sie finden Gefallen an detaillier­tem und lösungs­orien­tiertem Arbeiten und zeichnen sich weiter­hin durch Team­fähigkeit und Eigen­initiative aus

Sie sind erfahren im Umgang mit den gängigen EDV-Standard­anwen­dungen (MS Office: Word, Excel, Power-Point), idealer­weise liegen auch Kennt­nisse mit IUCLID, R4BP 3 und REACH-IT vor

Idealerweise haben Sie Erfahrung im Umgang mit Behörden, insbe­sondere mit der ECHA



Das bieten wir:



Ein Umfeld, in dem die notwen­digen Frei­räume für selbst­ständiges Arbeiten und kurze Ent­schei­dungs­wege gegeben sind. Darüber hinaus werden Sie Teil eines dyna­misch wach­senden Unter­neh­mens mit einem Betriebs­klima, das auf das Mitein­ander ausge­richtet ist. Wir bieten unseren Mitarbei­tern/-in­nen leistungs­gerechte Ent­loh­nung und über­durch­schnitt­liche Sozial­leis­tungen, die deutlich über die Leis­tungen des Chemie-Tarifes hinaus gehen.



arbeitgeberfinanzierte betrieb­liche Alters­versor­gung sowie arbeit­geber­finan­zierte Be­triebs­rente

kostenlose Mittags­ver­pfle­gung in unserer Kantine

eine unbefris­tete Arbeits­stelle

kostenloses Park­haus auf dem Firmen­ge­lände mit Elektro­tank­stellen

sehr gute Ver­kehrs­anbin­dung mit Bus und Bahn (Bhf. Speyer Nord-West)

Weiter­bildungs­mög­lich­keiten durch interne sowie externe Schu­lungen

eine attraktive und viel­seitige Tätigkeit mit hoher Eigen­ver­ant­wortung

Urlaub nach Mantel­tarif­ver­trag Chemie (+Urlaubs­geld)

arbeitgeber­finan­zierte Sport­gruppen

Unternehmen

Die THOR GmbH mit Sitz in Speyer ist Teil eines inter­natio­nal agie­ren­den Kon­zerns. An unse­rem Stand­ort be­schäf­tigen wir derzeit 650 Mitar­bei­terin­nen und Mitar­bei­ter. Schwer­punkte der Unter­neh­mens­akti­vität sind Ent­wick­lung, Produk­tion und Vertrieb bera­tungs­inten­siver Spe­zial­chemi­kalien auf den Gebie­ten techni­sche Kon­ser­vie­rungs­mittel, Flamm­schutz­mittel und Kos­metik­additive.