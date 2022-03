Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Chemielaborant (m/w/d) für den Aufbau unseres Labors am Produktionsstandort Grebenau. Machen Sie den näch­sten Karriereschritt bei uns und unterstützen Sie unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Aufgaben

Sie unterstützen den Aufbau des Labors und arbeiten hier­bei mit externen Partnern zusammen

Sie übernehmen Projekte zur Optimierung der bestehenden Rezepturen und gestalten bestehende Produktions­prozesse effizienter

Sie unterstützen den Standort­leiter sowie Kollegen mit Ihrer Zuarbeit bei Projekten und setzen dabei immer auf eine offene Kommunikation

Sie führen die Rohstoffein­gangs- und Fertigprodukt­kontrolle durch

Sie suchen im Team nach Alternativrohstoffen und Lieferanten

Sie fertigen eigenverantwort­lich Kleinansätze für Versuche

Anforderungen

Abgeschlossene Ausbildung als Laborant:in oder chemisch-technische:r Assistent:in (CTA) oder vergleichbar

Sie verfügen idealerweise über 3 Jahre Berufserfahrung

Der Umgang mit gängigen MS-Office-Produkten ist für Sie Routine

Zu Ihren Stärken zählen eine ausgeprägte Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Engagement und eine selbstständige Arbeitsweise

Unternehmen

Die AUWA-Chemie GmbH gehört zur börsennotierten WashTec-Gruppe und ist einer der führ­enden Hersteller und Lieferant in Europa mit einer kompletten Pa­lette an Wasch- und Pflege­produkten für die maschinelle Fahrzeugwäsche. Unsere innovati­ven Produkte sind sowohl in Portalwaschanlagen, SB-Plätzen als auch in Wasch­straßen einsetz­bar. AUWA bietet darüber hinaus maß­geschneiderte Lösungen für die Wasseraufbereitung und zur Reinigung und Pflege von Wasch­anlagen und -hallen.