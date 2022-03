Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel­sicherheit (LGL) sucht für das Sachgebiet LH5 „Zentrale Analytik“ in Oberschleißheim zum nächst­möglichen Zeitpunkt eine/n

Aufgaben

Im Sachgebiet LH5 „Zentrale Analytik“ des „Landesinstituts für Lebensmittel, Lebensmittel­hygiene und Kosmetische Mittel“ (LH) unterstützen wir die Fachlabore mit speziellen chemischen Untersuchungen und in der Proben­logistik. In unseren großzügigen Laboren kommen neben klassischen Analysen­verfahren viele moderne Geräte, wie z.B. LC-MS / TOF, zum Einsatz. Aufgrund der ständigen Innovationen und der Weiter­entwicklung in der analytischen Chemie gehören neben der Routine­analytik die Etablierung und Optimierung von Untersuchungs­methoden zu unseren Aufgaben.

Vielseitige Aufgaben, die Sie herausfordern:



Zusammen mit den Kolleg*innen im Sachgebiet erweitern Sie den Anwendungs­bereich unseres LC-MS / MS-Screenings und unterstützen uns in der Targeted Proteomics. Sie werten die Untersuchungs­ergebnisse qualitativ, quantitativ und statistisch aus. Die Ergebnisse lassen Sie in neue Profiling-Methoden zur Charakterisierung von Lebens­mitteln einfließen.

In der „Zentralen Analytik“ werden Sie einen Laborbereich mit dem Schwerpunkt Flüssig­chromatographie leiten. In diesem sind Sie nach Ihrer Einarbeitungszeit für die Planung, Organisation und Durchführung von Routine­untersuchungen sowie die Einführung neuer Analysen­methoden verantwortlich. Betrieb und Wartung von Analysen­geräten sind ebenso Teil der Aufgabe wie die Qualitäts­sicherung und der Arbeits­schutz in diesen Laboren.

In fachlichen Fragen zur chemischen Analytik beraten Sie die Fachlabore in unserem Hause. Als Vertreter/in (m/w/d) des LGL arbeiten Sie in Fachgremien und Arbeits­gruppen mit. Wichtige Ergebnisse Ihrer Arbeit publizieren Sie in wissenschaftlichen Zeit­schriften und präsentieren sie auf Fach­tagungen.

Sie bearbeiten eigenverantwortlich Lebens­mittel­proben von der Proben­bestellung und Festlegung der Untersuchungs­ziele bis hin zur Freigabe der Labor­ergebnisse.

Anforderungen

Ein Lebenslauf, der uns überzeugt



Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschul­studium (Master / Diplom [Univ.]) der Chemie oder einer gleichwertigen Fach­richtung. Eine Promotion ist erwünscht.

In der Vergangenheit konnten Sie umfassende Erfahrung in der organischen Analytik sammeln. Sie haben mit HPLC-Anlagen und (hoch­auflösenden) massen­spektroskopischen Detektions­verfahren gearbeitet.

Das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 17025 oder GLP ist Ihnen vertraut.

Sie interessieren sich für Innovationen im Labor­bereich und haben Freude am Umgang mit technischen Geräten.

Sie haben das Talent, Mitarbeiter*innen fachlich anzuleiten und zu motivieren.

Eigeninitiative, Verantwortungs­bewusstsein und eine strukturierte Arbeitsweise sind für Sie selbst­verständlich.

Ihr sicheres, professionelles Auftreten und ausgeprägte Team­fähigkeit zeichnen Sie aus.

Sie überzeugen durch Ihre Konflikt­fähigkeit und hohe Belastbarkeit. In Krisen­fällen sind Sie bereit, auch außerhalb der üblichen Arbeits­zeiten Dienst­aufgaben zu übernehmen.

Verhandlungssichere Deutsch­kenntnisse (vergleichbar dem Level C1 GER) und fließende Englisch­kenntnisse (vergleichbar dem Level B2 GER) in Wort und Schrift werden vorausgesetzt.

Sehr gute EDV-Kenntnisse sowie Erfahrung mit Datenbanken, Labor­informations­systemen und statistischen Auswerte­verfahren runden Ihr Profil ab.

Unternehmen

Gesund leben können – dazu gehören gesunde Lebens­mittel, sichere Produkte und der Schutz vor Krankheit. Das Bayerische Landes­amt für Gesund­heit und Lebens­mittel­sicher­heit (LGL) unter­sucht als wissen­schaftliche Fach­behörde Lebens­mittel und Produkte und entwickelt Fach­konzepte zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen von Erkrankungen. Das LGL informiert und klärt auf, damit die Menschen auf einer zuverlässigen Grund­lage ihre eigenen gesund­heits­bezogenen Ent­scheidungen treffen können.



Chemiker Biochemiker Qualitätsmanager Labortechniker Lebensmitteltechniker