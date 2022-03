Wir suchen zum nächstmöglichen Termin unbefristet und in Vollzeit einen

Aufgaben

Ihre Aufgaben



Entwicklung und Modifizierung von Schmelz­kleb­stoffen

Leitung von komplexen Entwicklungsprojekten mit Schwer­punkt PSA-Hotmelts:

Erstellung von Produkt­spezi­fikationen (in Zusammen­arbeit mit dem Technical Service sowie dem Marketing)

Kundenbesuche zur Aufnahme der Produkt­anforderungen

Entwicklung und Prüfung von Formu­lierungen, die die Spezi­fikation erfüllen

Herstellung und Test von Formu­lierungen im Labor

Entwicklung von praxisnahen Test­methoden

Begleitung und Prüfung von Produktions­ansätzen

Begleitung von Versuchen im Feldtest, Erprobung von Kleb­stoffen beim Kunden

Erarbeitung von Grundlagen und neuartigen Technologie­bausteinen



Verantwortliche Dokumentation und Präsentation der Projektarbeit, inklusive Reporting

Kontaktaufbau und -pflege zu externen Instituten, Hochschulen, Rohstoff­liefer­anten und anderen Abteilungen inner­halb der Sika

Betreuung von studien­begleitenden Fach­arbeiten in Kooperation mit der be­treuenden Hochschule/Universität

Durchführung von fach­spezifischen Schulungen für Kunden, Mitarbeitende und Kollegen (m/w/d)

Repräsentation der Sika auf Kongressen, Seminaren, in Fachausschüssen und auf internen Veranstaltungen



Die Position ist der Abteilungsleitung F&E PUR/PO/PSA-Hotmelts unterstellt.

Anforderungen

Ihre Qualifikation



Abgeschlossenes Hochschul­studium zum Chemiker (m/w/d), Chemie­ingenieur (m/w/d) oder einer vergleichbaren Fach­richtung

Vorzugsweise mehrjährige Berufserfahrung im Polymer- bzw. Klebstoff­bereich mit hoher Expertise im Bereich der Entwicklung von PSA-Hotmelts

Mehrjährige Erfahrung in der Leitung von komplexen Projekten

Sehr gute Deutsch- und Englisch­kenntnisse in Wort und Schrift

Sicherer Umgang mit MS Office

Strukturierte, proaktive sowie analytische Denk- und Arbeits­weise

Initiative, Selbstständigkeit, Team­fähigkeit, Engagement sowie ausge­prägte Kommunikations­fähig­keit und Erfahrung in der Mitarbeiter­führung

Unternehmen

Als international ausgerichtete Tochter eines Schweizer Kon­zerns ist die Sika Auto­motive Ham­burg GmbH sehr er­folg­reich auf dem Gebiet der Spezia­li­täten­chemie mit eigener Ent­wick­lung und Pro­duk­tion am Stand­ort Ham­burg tätig. Sika Automotive ist ein global agie­ren­der, etablierter Part­ner der Auto­mobil- und Zuliefer­indus­trie. Unsere welt­weite Präsenz mit eigen­stän­digen Entwicklungs- und Produk­tions­stätten bietet unseren Kun­den inno­vative und qualitativ hoch­wertige Lösungen zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Fahr­zeug­struk­turen und -kom­po­nenten.



Naturwissenschaften, Naturwissenschaft, chemische Prozesse, Chemie, Labor, Chemieingenieurwesen, Ingenieurwissenschaften, Chemietechnik, Development, Entwicklungsingenieur, Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik, Klebstoffingenieur, Chemiker, Chemikerin, Chemieingenieur, Chemieingenieurin, Polymer, Polymere, Hotmelt, Hotmelts, PSA Hotmelts, Klebstoffe