Zur Verstärkung unserer Herstellung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere



Aufgaben

Herstellung von Creme- und Duschgelprodukten nach Rezeptvorgabe an unseren modernen Mischern

Einwaage und Handzugabe von Rohstoffen in die Mischbehälter

Überwachung des Produktionsprozesses und Bedienung des Prozessleitsystems

Qualitätskontrolle und protokollieren der Labormessergebnisse in SAP

Rechtzeitige Versorgung der Abfülllinien mit den hergestellten Ansätzen

Reinigung und Desinfektion der Herstellanlagen

Unterstützung bei der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse im Arbeitsbereich

Anforderungen

Abgeschlossene Berufsausbildung als Chemikant

Hohes Maß an Eigenverantwortung und selbständige Arbeitsweise

Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

Grundlegende PC-Anwenderkenntnisse (v.a. Microsoft Office, idealerweise SAP)

Engagement, Zuverlässigkeit und Aufgeschlossenheit für Neues

Bereitschaft für die Teilnahme am Schichtbetrieb (Früh-, Spät-, Nachtschicht) auch an Sonn- und Feiertagen





WAS WIR DIR BIETEN



Attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag der Chemie sowie finanzielle Zusatzleistungen

Eigenverantwortliches Arbeiten und Raum für deine Ideen

Eine gute Arbeitsatmosphäre mit einem netten Team

Weitere Benefits, z.B. vergünstigte Konditionen in Kantine/Werksshop, Gesundheitsaktionen und mehr

Ein Arbeitsergebnis zum Anfassen – unsere tollen Produkte!

Unternehmen

Hallo, wir sind Unilever! Ein international führender Konsumgüterhersteller. Unsere Artikel aus den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel werden täglich von rund 2,5 Milliarden Menschen in über 190 Ländern genutzt: AXE, Dove, Coral, Langnese, Lipton, Rexona, Knorr, Ben & Jerry’s und viele mehr.



In unserem innovativen Werk Buxtehude fertigen wir mit modernem Herstellungsequipment und unterschiedlichen Abfüllanlagen Körperpflegeprodukte der Marken Dove, Axe, und DuschDas.







