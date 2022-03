Anlagenfahrer (m/w/d) in Vollkontinuierlicher Wechselschicht

Evonik, eines der weltweit führenden Unter­nehmen der Spezialchemie, steht für attraktive Geschäfte und Inno­vations­kraft. Wir arbeiten in einer vertrauensvollen und ergebnis­orien­tierten Unter­nehmens­kultur, ausgerichtet auf profitables Wachstum und die Steigerung des Unter­nehmens­wertes. In über 100 Ländern profitieren wir von Kundennähe und führenden Markt­posi­tionen. Mehr als 32.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein Anspruch: Kein Produkt ist so perfekt, dass man es nicht noch besser machen könnte.

Aufgaben

An-, Abfahren, Steuern und Überwachen der Produktions-, Hilfs- und Nebenanlagen anhand der Betriebsdaten, Zwischen- und Fertigproduktanalysen

Durchführung, Auswertung und Protokollierung der Betriebsanalysen

Analyse von Rohstoffen und Zwischenprodukten

Absacken und palettieren von Säcken und Bulk-Bags sowie abfüllen von Gebinden

Reinigungsarbeiten sowie Ausführungen von kleineren Reparaturen

Führung des Schichtbuches und weiterer diverser Aufzeichnungen am PC

Analyse von Problemen / Störungen sowie Maßnahmenergreifung zur Wiederherstellung des Normalbetriebes

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Chemikanten, zur Produktionsfachkraft Chemie, oder in einem Handwerks- bzw. technischen Beruf

Berufserfahrung in einem chemischen Betrieb von Vorteil

Erfahrung im Bedienen von Anlagen sowie im Umgang mit Gefahrstoffen

Kran- oder Staplerführerschein von Vorteil

Hohes Maß an Engagement, Motivation sowie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit

Bereitschaft zur Schichtarbeit

Unternehmen

Was wir bieten



Sie arbeiten gemeinsam mit einem Team an spannenden und herausfordernden Themen in einem hochmodernen, innovativen und kreativen Umfeld. Eine intensive Einarbeitung "on the job" mit kompetenten Kollegen garantiert einen schnellen Einstieg in die eigenverantwortliche Aufgabenbearbeitung. Eine leistungsgerechte Bezahlung, die Förderung Ihrer persönlichen Entwicklung sowie der fachlichen Qualifizierung sind für uns selbstverständlich. Seit 2009 trägt die Evonik Industries AG als familienbewusstes Unternehmen die von der "Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung" vergebene Auszeichnung "audit berufundfamilie".Hier erfahren Sie mehr über Evonik direkt von unseren Mitarbeitern