Der Produktionsbetrieb Hochtemperaturanlage (HT) produziert Hochtemperaturpolyamide, unter anderem für die Automobil-, Elektro- und Maschinenindustrie weltweit. Für den Standort Domat/Ems, in der Schweiz, suchen wir eine einsatzbereite und interessierte Person als

Aufgaben

Ihre Aufgaben



Unterstützen der Produktion bei verfahrenstechnischen Problemen in enger Zusammenarbeit mit der Qualitätskontrolle sowie der Forschung und Entwicklung

Verantwortlich für die Übertragung neuer Produkte und Verfahren aus der Versuchsphase in die Pilot- und Produktionsphase

Validieren, Ausarbeiten und Leiten von Projekten

Unterstützen des Betriebsleiters in der Führung der Produktion sowie in Sicherheitsfragen

Anforderungen

Ihr Profil



Ein abgeschlossenes Studium in Verfahrenstechnik, Chemieingenieurwesen oder Maschinenbau FH/Uni

Erfahrung in der Industrie, vorzugsweise in der Kunststoffherstellung und/oder Verarbeitung

Kenntnisse im Projektmanagement sind von Vorteil

Selbstständige, verantwortungsbewusste und strukturierte Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke

Bereitschaft für Pikettdienst



Wir bieten



Es erwartet Sie eine Position mit Entwicklungspotential für die Zukunft, bei der Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich Führung und Projek­tmanagement erweitern können. Wir bieten Ihnen klare Strukturen, spannende Aufgaben und viel Abwechslung. Ein eingespieltes Team freut sich auf Sie.

Unternehmen

EMS-GRIVORY ist ein international erfolgreicher Spezialist in der Herstellung von Hochleistungspolyamiden.