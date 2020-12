Mitarbeiter Pharmaproduktion - Einwaage (all genders)

Sind Sie auf der Suche nach einem patientenorientierten, innovationsgetriebenen Unternehmen, das Sie inspiriert und Ihre Karriere fördert? Dann nehmen Sie Ihre Zukunft in die eigene Hand und kommen Sie zu uns nach Oranienburg als

Aufgaben

Herstellung fester oraler Darreichungsformen gemäß relevanter Vorgaben im Bereich Einwaage/ Logistik

Bereitstellung von Rohstoffen und Materialien für die Herstellung

Bedienen und Überwachen der Produktionsanlagen sowie Behebung kleinerer Störungen

Überprüfung der Hilfs- und Wirkstoffe anhand der Vorgaben im Fertigungsauftrag

Durchführung von Inprozesskontrollen während der Produktion

Durchführen technischer Einstellarbeiten

Sicherstellen einer GMP-gerechten Dokumentation

Einhaltung der GMP-Vorschriften gemäß internationalen Richtlinien sowie SOPs

Ausführung von Reinigungstätigkeiten

Mitwirkung an kontinuierlichen Verbesserungen im Bereich

Anforderungen

Idealerweise abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Pharma- oder Lebensmittelindustrie

Erste Erfahrungen in vergleichbarerer Tätigkeit, möglichst in der pharmazeutischen Industrie

Kenntnisse im Umgang mit GMP-Richtlinien

Gute EDV-Kenntnisse

Hohes Verantwortungsbewusstsein

Eigeninitiative, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie Teamgeist

Bereitschaft zur Schichtarbeit

Unternehmen

Warum Takeda?

Beginnen Sie Ihre tägliche Arbeit in einem freundlichen, abwechslungsreichen und aufgeschlossenen Umfeld. Ihre Pausen können Sie zusammen mit Ihren Kollegen in unserer eigenen Kantine oder im Freien inmitten der Natur unseres Standortes genießen. Nach der Arbeit wartet ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsprogramm auf Sie, um Sport und Erholung zu finden.



Ein attraktives Leistungs- und Vergütungspaket und tolle Entwicklungsmöglichkeiten in einem globalen Pharmaunternehmen ermöglicht Ihnen die Arbeit bei einem der begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands.



Unser Produktionsstandort befindet sich im Großraum Berlin. Mit dem öffentlichen Nahverkehr benötigen Sie ca. 30 bis 45 Minuten von Berlin-Mitte nach Oranienburg.





