Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebens­mittel­sicherheit (LGL) sucht für das Sach­gebiet LH5 „Zentrale Analytik LH“ in Oberschleißheim zum nächst­möglichen Zeitpunkt eine/n

Aufgaben

Sie leiten einen Laborbereich der „Zentralen Analytik“ des LGL am Standort Oberschleißheim. Bei spektroskopischen Verfahren sind Sie verant­wortlich für die Planung, Organisation und Durchführung von Routine­untersuchungen. Die fachliche Freigabe der Untersuchungs­ergebnisse, die Qualitäts­sicherung und der Arbeits­schutz in diesen Laboren sind ebenfalls Teil Ihrer Aufgaben.

Neben dem Betrieb, der Wartung und Reparatur von Analysen­geräten sind Sie in Ihrem Bereich zuständig für die Entwicklung, Validierung und Verbesserung von Untersuchungs­methoden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Automatisierung von Arbeits­abläufen.

Zusammen mit Ihrem Team übernehmen Sie beim „Probeneingang Lebensmittel“ in Oberschleißheim die Dokumentation der eingehenden Proben im LIMS, die Proben­fotografie und die weitere Verteilung im Hause.

Bei Futtermittelproben koordinieren Sie die Proben­annahme, Proben­vorbereitung und Probenlogistik.

In fachlichen Fragen zur chemischen Analytik und Proben­logistik beraten Sie unsere Fach­labore.

Sie bearbeiten eigen­verantwortlich Proben von der Proben­bestellung über die Festlegung der Untersuchungs­ziele bis hin zur Freigabe der Ergebnisse.

Anforderungen

Sie haben ein Ingenieur­studium (FH / Bachelor) der Chemie oder einer gleich­wertigen Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen.

In der Vergangenheit konnten Sie umfassende Erfahrung in der organischen Analytik und mit Qualitäts­sicherungs­maßnahmen nach DIN EN ISO 17025 sammeln.

Sie haben bereits mit photo­metrischen, enzymatischen und chromatographischen Analysen­verfahren gearbeitet und sind mit den klassischen Detektions­verfahren vertraut.

Sie interessieren sich für Innovationen im Labor­bereich und haben Freude am Umgang mit technischen Geräten.

Sie bringen gute Team- und Kommunikations­fähigkeiten mit, überzeugen durch sicheres und professionelles Auftreten, Verhandlungs­geschick und Durch­setzungs­vermögen.

Sie können Ihre Mitarbeiter motivieren und haben ein hohes Maß an Verantwortungs­bewusstsein.

Eigeninitiative, Organisations­talent, hohe Belast­barkeit und Freude an selbst­ständigem Arbeiten zeichnen Sie aus. Sie sind bereit, in Krisen­fällen auch außerhalb der üblichen Arbeits­zeiten Dienst­aufgaben zu übernehmen.

Verhandlungssichere Deutsch­kenntnisse (vergleichbar Level C1 GeR) und gute Englisch­kenntnisse (vergleichbar Level B1 GeR) in Wort und Schrift werden vorausgesetzt.

Sehr gute EDV-Kenntnisse und Erfahrung mit einem LIMS runden Ihr Profil ab.

Unternehmen

Gesund leben können – dazu gehören gesunde Lebens­mittel, sichere Produkte und der Schutz vor Krankheit. Das Bayerische Landes­amt für Gesund­heit und Lebens­mittel­sicher­heit (LGL) unter­sucht als wissen­schaftliche Fach­behörde Lebens­mittel und Produkte und entwickelt Fach­konzepte zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen von Erkrankungen. Das LGL informiert und klärt auf, damit die Menschen auf einer zuverlässigen Grund­lage ihre eigenen gesund­heits­bezogenen Ent­scheidungen treffen können.



Die Einstellung erfolgt zunächst im Wege eines auf bis zu zwei Jahre befristeten tarifrecht­lichen Arbeits­verhältnisses. Die Vergütung richtet sich nach den Regelungen des TV-L. Die beabsichtigte Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation und persönlichen Voraus­setzungen. Perspektivisch bietet die Stelle bei Vorliegen der entsprechenden Voraus­setzungen die Möglich­keit zur Über­nahme in ein Beamten­verhältnis bzw. unbefristetes Arbeits­verhältnis.



