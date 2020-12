Analytischer Chemiker (m/w/d) als Elternzeitvertretung

Atotech in Berlin stellt ab sofort befristet (bis 15.12.2021) für die Zeit des Mutterschutzes und der sich ggf. anschließenden Elternzeit ein:

Aufgaben

Durchführung von analytischen Untersuchungen für die R&D-Projekte sowie Qualitäts- und Prozesskontrolle

Methodenentwicklung für Qualitäts- und Prozesskontrolle im zu verantwortenden Bereich

Dokumentation der Ergebnisse und Untersuchungen gemäß ISO 9001 und DIN EN ISO/IEC 17025

Kontinuierliche Verbesserung der Effizienz im Rahmen des gesteckten Aufgabengebietes

Sicherstellen der Funktionsbereitschaft, der Arbeitssicherheit, der Ordnung und Sauberkeit im Labor

Anforderungen

Abgeschlossenes Studium der Chemie (Bachelor oder Master of Science oder vergleichbare Qualifikation)

Spezialisierung in analytischer Chemie, besonders in instrumenteller Analytik im Bereich Spektroskopie und nasschemischer Verfahren

Sehr gute Anwendungskenntnisse der im zu verantwortenden Bereich verwendeten Software

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Kenntnisse in QM-Systemen nach ISO 9001 und DIN EN ISO 17025

Sie arbeiten eigenständig und strukturiert, jederzeit lösungsorientiert, sind zuverlässig und verbindlich und überzeugen mit Ihrer Hands-on-Mentalität

Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland

