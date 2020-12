Diplombiologe (w/m/d)

Für unser andrologisches und reproduktionsmedizinisches Labor suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Diplombiologen (w/m/d). Wir sind ein seit über 30 Jahren in Köln ansässiges INTERDISZIPLINÄRES KINDERWUNSCHZENTRUM. Die an der PAN Klinik am Neumarkt tätigen Fachbereiche Andrologie, Fertilitätschirurgie, Gynäkologie und Reproduktionsmedizin, Humangenetik, Labormedizin und Psychosomatik arbeiten bei der Betreuung von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch eng zusammen.

Aufgaben

Ihre Aufgaben



sind das Aufarbeiten von Samen- und Eizellen, die Fertilisation von Eizellen, die Betreuung von Kulturen nach erfolgter In-vitro-Fertilisation, die Biopsierung und Kryokonservierung von Zellen. Dies erfordert eine sorgfältige Dokumentation, ein fortlaufendes Qualitätsmanagement, aber auch eine wissenschaftliche Bearbeitung der Vorgänge und Ergebnisse.

Anforderungen

Sie



haben ein abgeschlossenes Studium in der Biologie, wissenschaftlich gearbeitet, Erfahrungen mit Zellkulturen, vorzugsweise in der Reproduktionsbiologie oder Humangenetik. Sie arbeiten zielstrebig, verantwortungsvoll und stehen neuen Aufgaben und Herausforderungen aufgeschlossen gegenüber.

Unternehmen

Biologe, naturwissenschaften, Forschung, Wissenschaftler, Medizinisch-technischer Assistent, Biologisch-technischer Assistent, Biologie, Medizin, Medizintechnik, Naturwissenschaften, Naturwissenschaftler