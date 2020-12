Faserzement ist unser Material, weltweit anerkannte Systemlösungen sind unser Vorteil: die Etex Germany Exteriors GmbH verfolgt seit rund 90 Jahren konsequent ihren Erfolgsweg. Für unser Team der Farbforschung im ITC an unserem Standort 69126 Heidelberg suchen wir eine(n) Lackingenieur (Chemiker / Chemieingenieur / Ingenieur Verfahrenstechnik) Bereich Brandschutz / Farbforschung (m/w/d)

Aufgaben

Farbentwicklung und damit verbundene lacktechnische Prüfungen, insbesondere für mineralische Untergründe z.B. Beton- und Brandschutzbeschichtungen nach Kundenanforderung

Alterungsprüfungen von Beschichtungen

Umsetzung von Laborentwicklungen in die Farbenfertigung, als auch in den Herstellungsprozess der jeweiligen Baustoffe

Prüfung und Bewertung von neuen Rohstoffen bzw. Rohstofftechnologien

Behebung von Problemen in der Farbfertigung und -applikation

Bearbeitung von Technischen Dienstleistungsanfragen

Leitung von Projekten und Steuerung über ein Projektmanagementtool

Anforderungen

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Lacktechniker(in), oder Lackingenieur(in), bevorzugt mit Erfahrung mit Brandschutzbeschichtungen, Betonbeschichtungssystemen und industrieller Verarbeitung.

Sie arbeiten absolut zuverlässig und selbstständig. Darüber hinaus verfügen Sie zwingend über fundierte PC-Kenntnisse (MS-Office). Vorzugsweise haben Sie bereits erste Erfahrungen mit diversen SAP-Modulen gesammelt.

Sie besitzen die Fähigkeit, fachübergreifende Zusammenhänge zu erkennen. Sie sind in der Lage, innerhalb der verschiedenen Projekte zu unterstützen und entsprechende Auswertungen zu erstellen und ggf. Projekte selber zu leiten.

Sie besitzen neben sozialer Kompetenz und Teamfähigkeit ein überzeugendes Auftreten mit entsprechendem Durchsetzungsvermögen. Eine der Position angemessene Kommunikationsfähigkeit ist für Sie selbstverständlich.

Sie bringen bereits gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift mit.

Unternehmen

