EMS-GRILTECH ist ein international erfolgreich tätiger Unternehmensbereich der EMS-CHEMIE AG. Für unsere Abteilung Qualitätskontrolle Chemie in Domat/Ems in der Schweiz suchen wir eine/n Teamleiter/in Qualitätskontrolle. Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem eingespielten Team. Sie haben die Möglichkeit sich in den Bereichen Qualitätsmanagement, Projekt­leitung und Führung weiterzuentwickeln.

Aufgaben

Verantwortlich für einen Teilbereich der Qualitäts­kontrolle mit vier Laboranten

Überwachen der Fertigungsqualität vom Rohstoff bis zum Endprodukt

Einleiten und Umsetzen von geeigneten Massnahmen zur Gewährleistung der konstanten hohen Produkt­qualität

Unterstützen der Produktion in Bezug auf Fehleranalyse und Fehlervermeidung im Produktions­prozess

Aktualisieren und Erstellen von Prüfvorschriften

Betreuen der Laborsoftware und Sicherstellen der lückenlosen Labordokumentation

Anforderungen

Diese Position erfordert ein Studium in Chemie oder Chemieingenieurwesen mit Berufserfahrung in der Qualitäts­kontrolle. Idealerweise verfügen Sie über erste Führungserfahrung in einem gleichen oder ähnlichen industriellen Umfeld. Sie überzeugen durch Ihre strukturierte, verantwortungsbewusste und initiative Arbeits­weise. Belastbarkeit und ein gutes Durchsetzungs­vermögen sind weitere Eigenschaften die Sie auszeichnen. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus.