Gesucht wird zur Verstärkung unseres Teams im Fachbereich „Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen“ in Berlin-Steglitz zum 1. März 2021 ein*e Promovierte*r wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) der Fachrichtung Polymer Science, Chemie oder einer vglb. Fachrichtung, Entgeltgruppe 13 TVöD, Zeitvertrag bis zum 28. Februar 2023, Vollzeit/teilzeitgeeignet. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ist eine wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde mit Sitz in Berlin. Als Ressortforschungseinrichtung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie forschen, prüfen und beraten wir zum Schutz von Menschen, Umwelt und Sachgütern. Im Fokus unserer Tätigkeiten in der Materialwissenschaft, der Werkstofftechnik und der Chemie steht dabei die technische Sicherheit von Produkten und Prozessen. Werden Sie Teil unseres Teams von engagierten Mitarbeitenden!

Aufgaben

Interdisziplinäre Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet „Flammschutz von Polymeren“; hierzu gehören:



Thermische Analyse, Brandtests, Analytik der Zersetzungsprodukte und der Brandrückstände

Verwendung von Kenntnissen und Lösungsansätzen aus Chemie, Polymerwissenschaft und Brandingenieurwesen

Vorbereitung und Begleitung der wissenschaftlichen Arbeiten zur Etablierung neuer Themen

Probenpräparation einschließlich Optimierung von Herstellungsprozessen

Konzeption, Anleitung und Durchführung von fachgebietsübergreifenden Experimenten und Versuchsreihen

Auswertung der Daten sowie Interpretation, Diskussion, Präsentation und Publikation

Projektmanagement und Mitwirkung bei der strategischen Steuerung

Aufbau und Pflege eines internationalen Netzwerkes

Einwerbung von internen und externen Forschungsvorhaben

Anleitung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Anforderungen

Abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Polymer Science, Chemie oder einer vglb. Fachrichtung

Abgeschlossene Promotion in einem polymerwissenschaftlichen Thema

Berufliche Erfahrungen und Kenntnisse auf den Gebieten Pyrolyse und Flammschutz von Polymeren

Erfahrungen in der Anwendung der Methoden TGA-FTIR, Pyrolyse-GC/MS und Cone Calorimeter

Erfahrungen in der Durchführung von Brandtests

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Nachgewiesene Publikationstätigkeit im relevanten Forschungsgebiet

Hohes Maß an Teamfähigkeit, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie eigenverantwortliche und zielstrebige Arbeitsweise

Unternehmen

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Chemie, Polymer Science