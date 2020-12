Für den Ausbau und die Neu­ausrich­tung unserer Produktentwicklung und Regulatory Affairs an unserem Standort in Tholey suchen wir zum nächst­möglichen Zeitpunkt eine(n) qualifizierte(n) und engagierte(n) Projektmanager*in Produktentwicklung (m/w/d) ab sofort und unbefristet. Sie sind in dieser Posi­tion ver­antwort­lich für verschiedene Aspekte der Produkt­entwicklung von Fertig­produkten und Packmitteln.

Aufgaben

Entwicklung von Primärpackmitteln, stofflichen Medizinprodukten, medi­zinischen Hautpflege­produkten und Nahrungs­ergänzungsmitteln gemäß den jeweils geltenden regulatorischen Vorgaben

Erstellung von Produkt­dossiers und Unter­stüt­zung des Registrierungs- und Zulassungs­prozesses von Arznei­mitteln und Medizin­produkten

Optimierung von bereits bestehenden Produkten über den gesamten Produkt­lebens­zyklus

Durchführung von Technologietransfer-Projekten

technische Unterstützung der Vertriebs­aktivitäten

Anforderungen

Studium der Biologie, Chemie, Pharmazie o.ä., gerne mit Schwer­punkt galenische Entwicklung oder auch eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung

gerne 2 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von stofflichen Medizin­produkten oder Arzneimitteln

Eigeninitiative, Ver­antwortungs­bewusstsein, Flexibilität und Schnitt­stellenkompetenz

unternehmerisches Denken, Verbindlichkeit

verhandlungssicher in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift)

moderate Reisebereitschaft

Unternehmen

URSATEC ist die Erfinderin von Multidosis-Dosier­systemen für konservierungs­mittel­freie pharma­zeutische Anwendungen. Zu unseren Kunden zählen namhafte Pharma­untern­ehmen und Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Unser Konzept ist 1993 aus der Vision entstanden, Patienten vor potenziell schädlichen Inhaltsstoffen zu schützen. Heute sind wir mit fast 30 Jahren Erfahrung weltweit Marktführer im Vertrieb von Dosiersystemen konservierungsmittelfreier flüssiger Arzneimittel und Medizinprodukte. Jetzt möchten wir für unsere Kunden zusätzlich regulatorische Dienstleistungen und Zulassungen und somit einen Rundumservice anbieten, von der Idee bis hin zum verkaufsfertigen Produkt.



Wendel Neunkirchen Saarland