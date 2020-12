Chemiefacharbeiter / Chemikant als Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Teams in der Produktion suchen wir zum nächst­möglichen Zeit­punkt Chemie­fach­arbeiter / Chemikanten als Produktions­mitarbeiter. Mit mehr als 5.600 Mitarbeitern und zahl­reichen Pro­du­ktions­stand­orten im In- und Ausland sowie über 1,3 Mrd. Euro Umsatz gehören wir zu den führenden Unter­nehmens­gruppen für Farben, Lacke, Bauten­schutz und energie­sparende Wärme­dämm-Ver­bund­systeme in Europa mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Im Profi- und auch DIY-Markt sind wir mit unseren bekannten Marken Caparol und Alpina Marktführer.

Aufgaben

Herstellen von Epoxi- und Polyurethan­massen an Produktions­mischern

Abtönen von Basis­material an Tinting­anlagen

Abfüllen von Epoxi-Massen und Härtern an manuellen und teil­auto­matisierten Abfüll­anlagen

Bereitstellung der Leer­gebinde sowie Leer­paletten und Papp­auflage

mechanisches und elektronisches Rüsten der Produktions­anlagen

Anlagensteuerung über Operator Panel und Über­wachung der Prozess­parameter

Vollständigkeits­kontrolle aller Komponenten nach Check­liste / Abfüll­auftrag

Entnahme von Rückstell­mustern und von Proben für die Betriebs­kontrolle

selbstständige Störungs­analyse bei Abweichungen

Einarbeitung von Retoure­ware

Reinigung von Produktions­maschinen

Anforderungen

erfolgreich abgeschlossene Berufs­ausbildung wünschens­wert als Produktions­fach­kraft Chemie, Chemikant oder als Maschinen- und Anlagen­bediener innerhalb eines Chemie­betriebes

Bereitschaft zur Schicht­arbeit (2-Schicht / Früh - und Spät­schicht)

gute Deutsch­kenntnisse

Unternehmen

