Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen der Medizintechnik produzieren wir als OEM-Hersteller Stents, Herzklappenrahmen und weitere medizinische Produkte aus Nitinol und anderen biokompatiblen Werkstoffen. Wir sind auf der Suche nach Ihnen: Entwicklungsingenieur (m/w/d) Oberflächentechnologie

Aufgaben

Weiterentwicklung und Standardisierung von Oberflächenprozessen (Reinigung und (elektro-) chemische Abtragsprozesse)

Erstellung von Prozess-FMEAs und produkt­übergreifenden Dokumenten (MSOPs, MWIs etc.)

Planung und Durchführung von Prozessaudits in den Produktionsbereichen

Gezielte Verwendung von statistischen Verfahren

Selbstständige Durchführung von Entwicklungs­projekten nach der ADMEDES-Richtlinie

Planung und Durchführung der Übergabe der identifizierten und entwickelten Technologien an die Schnittstellenabteilungen

Aufbau und Pflege eines Netzwerks von Oberflächenexperten aus Forschung und Industrie

Transparente und nachvollziehbare Dokumentation von erworbenem Know-how

Anforderungen

Abgeschlossenes Studium (Master) im Bereich Chemie, Verfahrenstechnik oder in einem verwandten Studiengang

Kenntnisse und Erfahrung in der Anwendung von statistischen Verfahren

Erfahrung mit den Anforderungen des Qualitätsmanagements in der Medizintechnik

Tiefgehendes Know-how im Bereich der chemischen und elektrochemischen Bearbeitung von metallischen Implantat-Werkstoffen

Mind. 3 - 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Oberflächentechnologie

Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten auf Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Sicheres Auftreten gegenüber Kollegen und Vorgesetzten

Hohe Lernbereitschaft und selbstständige Arbeitsweise

Unternehmen

Chemiker, MINT, Naturwissenschaftler, Ingenieur, technischer Ingenieur, Techniker