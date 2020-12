Wir sind ein renommierter österreichischer Mittelbetrieb der chemischen Industrie östlich von Wien und erzeugen Pharmawirkstoffe, Feinchemikalien, Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Hochqualifizierte Mitarbeiter, anspruchsvolle Technologien und Innovationen machen uns international erfolgreich. Für unsere Produktionsabteilung suchen wir eine(n) Produktionsleiter*in (m/w/d) API

Aufgaben

Sie planen und leiten die gesamte pharmazeutische Produktion nach GMP Vorgaben.

Sie optimieren Prozesse und sorgen für einen wirtschaftlichen Betriebsablauf.

Sie stellen die Einhaltung sämtlicher behördlicher Vorschriften sicher.

Sie sorgen für die Weiterentwicklung und den Ausbau der Produktion Wirkstoffe.

Bei Bedarf können Sie sich durchsetzen.

Anforderungen

Sie haben ein Universitätsstudium Chemie absolviert und Erfahrung in der organischen Synthese.

Sie sind mit GMP Produktion vertraut.

Sie sprechen fließend deutsch.

Sie suchen große berufliche Herausforderungen.

Sie haben Freude an der Weiterentwicklung und an Veränderungen.

Sie zeigen hohe Teamorientierung.

Unternehmen

Wir sind ein renommierter österreichischer Mittelbetrieb der chemischen Industrie östlich von Wien und erzeugen Pharmawirkstoffe, Feinchemikalien, Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Hochqualifizierte Mitarbeiter, anspruchsvolle Technologien und Innovationen machen uns international erfolgreich.