Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld in einem hochrelevanten Sektor. Wir sind aktiv und motivieren Menschen für die Blutspende in Bayern. Unser Engagement und unsere Aktivität sichern die Versorgung der Patienten mit Blutpräparaten. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft im Einsatz für die Versorgung mit Blutpräparaten in Bayern. Wir suchen am Standort Wiesentheid: Mitarbeiter (m/w/d) Qualitätskontrolle PCR

Aufgaben

PCR-Screening im Routinelabor zur Prüfung von Blutspenden

Arbeiten nach arzneimittelrechtlichen Grundsätzen, GMP-Richtlinien und standardisierten Arbeitsanweisungen (SOP)

Allgemeine Labor- und Büroaufgaben

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung (BTA, PTA, CTA, MTA, B.Sc. oder vergleichbare Ausbildung)

Idealerweise Erfahrung in der Bedienung von Laborautomaten

Hohes Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Freude an der Laborarbeit

Teamgeist