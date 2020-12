Inhabergeführt, international erfolgreich und immer einen Schritt voraus, wenn es um hochqualitative Rohstoffe für die Pharmazie, Tiermedizin, Kosmetik und für Nahrungsergänzungsmittel geht. Expandieren Sie mit uns in der Wachstumssparte Pharma. Um den sehr hohen Qualitätsstandard unserer Produkte sicherzustellen suchen wir Sie zur Verstärkung unserer Qualitätskontrolle für unseren Standort Salzgitter zum nächstmöglichen Termin als Mitarbeiter/in (m/w/d) Qualitätskontrolle.

Aufgaben

Termingerechte Rohstoffvergabe für die Produktion

Koordination der Analysen von Rohstoffen, Fertigmaterialien und Mustern gemäß gängiger Arzneibücher und andere Regelwerke im Kontrolllabor

Kundenspezifische Chargenselektion

GMP-konforme Freigabe von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Fertigmaterialien mit Hilfe von SAP

Unterstützung der Leitung Qualitätskontrolle bei der Koordination des Teams von CTAs und Laboranten

Steuerung von Fremdanalysen durch Lohnauftragslabore

Qualifizierung neuer Rohstoffe

Mitarbeit am Deviation-, OOS-, Change Control- und CAPA-Management sowie der Reklamationsbearbeitung

Anforderungen

Abgeschlossene Berufsausbildung als CTA, Chemielaborant oder vergleichbare Qualifikation

Einschlägige Berufserfahrung mit einem profunden analytischen Know-How

Erfahrung in der Pharmazeutisch-chemischen Industrie von Vorteil

Interesse an der Qualitätskontrolle/Sicherung eines Produktionsbetriebes der chemisch-pharmazeutischen Industrie im Bereich moderner Arzneibuch-Analytik

Englischkenntnisse in Wort undd Schrift

Kenntnisse in der Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen (GMP, HACCP, ISO 9001) von Vorteil

Sehr gute MS Office-Kenntnisse, Erfahrung mit SAP von Vorteil

Belastbar, Durchsetzungsstark und Entscheidungsfreudig

Unternehmen

Inhabergeführt, international erfolgreich und immer einen Schritt voraus, wenn es um hochqualitative Rohstoffe für die Pharmazie, Tiermedizin, Kosmetik und für Nahrungsergänzungsmittel geht. Unser Auftrag bei der Kirsch Pharma GmbH: mit zukunftsweisenden Produkten auf essenzielle Bedürfnisse zu reagieren.



Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen und beschäftigen am Standort Salzgitter derzeit rund 100 Mitarbeiter. Unsere wirtschaftliche Situation ist sehr gut und die Weichen für weiteres Wachstum sind bereits gestellt. Für die Realisierung unserer Ziele stehen hochmotivierte Mitarbeiter mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein.



CTA MTA BTA TA Laborant Chemiker Biologe Qualitätskontrolleur Qualitätsprüfung Qualität Naturwissenschaftler Proteinanalytiker Qualitätsmanagement Technischer-Assistent Lebensmittelchemiker QC Pharmazeut Analytiker

Qualitätskontrolle

Biologie & Chemie

Pharmazeutische Forschung