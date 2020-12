Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d) - mit abgeschlossener Promotion

Wir suchen für das Institut für Angewandte Materialien – Energiespeichersysteme (IAM-ESS) ab sofort, befristet bis 30.06.2023, eine/einen Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d) – mit abgeschlossener Promotion – Zu Ihren Aufgaben in der Forschungsgruppe „Zellentwicklung / -tests“ zählen: Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Lithium-Ionenzellentwicklung und -fertigung sowie Zell- und Elektroden­charakte­ri­sie­rung.

Aufgaben

Zu Ihren Aufgaben in der Forschungsgruppe „Zellentwicklung / -tests“ zählen:



Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Lithium-Ionenzellentwicklung und -fertigung sowie Zell- und Elektroden­charakte­ri­sie­rung. Dies beinhaltet im Einzelnen:



Entwicklung und Herstellung von großformatigen Lithium-Ionenzellen auf klein­industriellen Anlagen

Zusammenarbeit mit Industriepartnern sowie mit nationalen Partnern und EU-Partnern aus der öffentlichen Forschung

Identifikation und Untersuchung von Fehlerquellen im Fertigungsprozess von Lithium-Ionenzellen

Einbringen von zellinternen Fehlern und Analyse der fehlerbehafteten Zell­kom­po­nen­ten sowie deren Auswirkungen auf die Eigenschaften der Zelle unter Ein­beziehung von SEM/EDX, XRD, TEM, galvano- und potentiostatischen Methoden, EIS

Identifikation der Toleranz- und Eingriffsgrenzen für Produktionsfehler im Zell­fertigungs­prozess

Dokumentation und Veröffentlichung der Ergebnisse

Anforderungen

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom (Uni) / Master) mit dem Schwerpunkt Chemie, Materialwissenschaft, Physik oder Maschinenbau sowie über eine abgeschlossene Promotion. Mehrjährige Berufs­erfahrung im Bereich der Elektrochemie bzw. Batterieforschung sind zwingend erforderlich. Kompetenzen im Bereich Zellbau, sowie in der Qualitätssicherung sind wünschenswert. Sehr gute Fachkenntnisse im Bereich der Lithium-Ionen­zell­technologie und Kenntnisse in der Batterietestung werden vorausgesetzt. Ebenso sind sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse unabdingbar. Eigenständiges Arbeiten und Erfahrungen im Arbeiten in internationalen und interdisziplinären Teams runden Ihr Profil ab.