G+D Currency Technology ist Marktführer für innovative Technologien rund um Banknoten und Banknoten­bearbeitungssysteme. Als vertrauensvoller Partner von Zentralbanken und der gesamten Währungsindustrie steigern wir die Sicherheit und Effizienz im Bargeldkreislauf. Arbeiten Sie mit an einer Zukunft, die bewegt. Für unsere Division Banknote Solutions suchen wir Sie als Chemiker (m/w/d)

Aufgaben

Sie sind verantwortlich für die Leitung von strategisch relevanten Entwicklungsprojekten im Bereich Farben und Lacke gemäß Prince 2

Sie stellen die erfolgreiche Planung, Betreuung, Koordination und Dokumentation von Technologie- sowie Industrialisierungsprojekten sicher

Selbstständigen Freiraum besitzen sie bei der Entwicklung und Bearbeitung von Lösungsansätzen für technologische Fragestellungen zur Optimierung der Qualität, Kosten bzw. Produktivität

Involviert werden Sie in der Durchführung bzw. Mitarbeit in Trouble-Shooting Projekten

Sie übernehmen die Rolle des Chemikalienverantwortlichen für den Standort

Sie freuen sich auf die fachliche Unterstützung der Bereiche Einkauf, Produktion, Technische Arbeitsvorbereitung und Qualitätssicherung für Druckfarben und Lacke

Spannend ist ebenfalls die Leitung von interdisziplinären Teams

Anforderungen

Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Chemie, idealerweise mit Promotion

Fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet Farb- / Lacksysteme und deren Anwendung für die graphische Industrie

Kenntnisse von Druckverfahren sind wünschenswert

Berufserfahrung sowie Fortbildungsmaßnahmen zur Chemikalien­ver­ant­wort­lichkeit wünschenswert

Selbstständige Arbeitsweise, Entscheidungsfähigkeit, Durch­setzungs­ver­mögen, unternehmerisches Handeln, Ergebnisorientierung

Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch (ver­hand­lungssicher)

Unternehmen

Die ganze Welt vertraut Giesecke+Devrient, wenn es um digitales, physisches oder elektronisches Bezahlen geht. Entdecken auch Sie Ihre Leidenschaft für die Welt des Bezahlens. G+D Currency Technology ist ein global tätiges High-Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in München. Als vertrauensvoller Partner von Zentralbanken und der gesamten Währungsindustrie steigern wir die Sicherheit und Effizienz im Bargeldkreislauf. Unsere 160-jährige Erfahrung verbunden mit neuen, digitalen Lösungen macht uns zum weltweiten Marktführer im Bereich Advanced Currency Management. Als Teil der Unternehmensgruppe G+D bieten wir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Familienunternehmen mit mehr als 11.000 Mitarbeitern weltweit. Wir sind davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Vielfalt unserer Mitarbeiter liegt. Daher kommt es auch auf Sie ganz persönlich an - lassen Sie uns die Zukunft des Bezahlens gemeinsam gestalten!



Chemiker Chemietechniker Naturwissenschaftler